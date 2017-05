Lady Gaga rührt ihre Fans nach Tod der Freundin

Montag, 22. Mai 2017, 20:17 Uhr

Lady Gaga hat mit einem schweren Verlust zu kämpfen, sie verlor am Freitag ihre beste Freundin nach deren Kampf gegen den verdammten Krebs.

Foto: Instagram/LadyGaga

Schon im vergangenen Monat beim Coachella-Festival sprach die 31-jährige Sängerin schweren Herzens über die traurige Geschichte ihrer Freundin. Gestern veröffentlichte sie die letzten Worte, die sie zu Sonja Durham sagte. „Das letzte was ich ihr erzählt habe war, ‘Finde Joanne ,Sonja. Ich denke, das hat sie auch.” (Mit „Joanne“ ist die Tante von Gaga und auch die Inspiration für ihr aktuelles Album gemeint.)

Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin italienischer Abstammung nun, was ihr ihre beste Freundin Sonja bedeutete: “Ich weiß gar nicht wie ich all das in Worte fassen soll. Ich bin nicht einmal sicher, wie man die Bedeutung dieser Freundschaft in Worte fassen soll, denn nur das Herz weiß wirklich wie es einem geht und es ist viel zu speziell, um es in Worte zu fassen. (…) Ich fühle zwei konkurrierende dinge. Erstens werde ich jeden Tag mehr Leidenschaft, mehr Entschlossenheit, mehr Mitgefühl und mehr geben als je zuvor. Denn so war sie. Und das ist es was uns so angezogen hat. Und ich weiß, dass es das ist, was sie immer für mich wollte.“ Weiter fügte sie hinzu, dass Sonja immer wie ein Fels in der Brandung für sie war und ihr in jeder Lebenslage half.“

Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 18. Mai 2017 um 15:56 Uhr

Weiter schrieb Gaga: “Ein anderes Gefühl, das ich habe, mir wurden die letzten 10 Jahren meines Lebens und meiner Karriere mit ihr geraubt. Als hätte sie jemand von uns genommen und damit die ganzen guten Zeiten mit ihr. Ich weiß, dass ich diese Erinnerungen für immer haben werde, ich bin nur in Schock, dass ich niemals neue Erinnerungen mit ihr haben werde. Ich bin schockiert, dass ich sie nicht wiedersehen werde, bis ich auch irgendwann sterbe. So schwöre ich, dass ich jeden Tag ein wenig stärker für sie sein werde, weil es das ist, was sie wollte. Ich schwöre, für jeden stark zu sein, der jemanden an Krebs verloren hat.”

Traurige, ehrliche Worte mit etwas Pathos, die einem zeigen, dass auch der ein oder andere Star eine schwere Zeit durchmacht, aber trotzdem immer noch stark bleibt und in guten Erinnerungen schwelgt. (LB)