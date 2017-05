Manuel Neuer hat offenbar geheiratet

Montag, 22. Mai 2017, 19:27 Uhr

Bayern- und Nationaltorhüter Manuel Neuer (31) hat am Sonntagnachmittag offenbar seine Verlobte, die Berliner Studentin Nina Weiss (24), geheiratet.

Manuel Neuer, und Nina Weiss im November 2016 in Berlin. Foto: AEDT/WENN.com

Medienberichten zufolge habe das Paar, das seit fast drei Jahren liiert ist, im Standesamt des kleinen Ortes Tannheim in Österreich (knapp 1000 Einwohner) geheiratet. Das berichten übereinstimmend die Münchener ‚TZ‘ wie auch ‚Bild.de‘. Für der Zeremonie trug der „Krawattenmann des Jahres“, der derzeit an einem gebrochenen Mittelfuß laboriert, „Trachtenjanker und Lederhose, Nina kam im weißen Dirndl und Damenjanker“, heißt es in dem Online-Bericht der ‚Bild’-Zeitung‘. Anschließend habe beide zwei weiße Tauben fliegen lassen und seien mit einer Kutsche und mehren Gästen im Schlepptau davon gefahren.





Die kirchliche Trauung soll angeblich in zwei Wochen folgen. Im Dezember hatte sich das Paar Medienberichten zufolge verlobt. Eine offizielle Bestätigung der Hochzeit gibt es nicht. Im Gegensatz zu andere, berüchtigten Spielerfrauen hält sich Nina mit öffentlichen Tralala strikt zurück. (KT)