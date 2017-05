Victoria Swarovski verrät Hochzeits-Details

Montag, 22. Mai 2017, 18:04 Uhr

Victoria Swarovski verrät erste Details über ihre Hochzeit. Ganz still und heimlich haben sich die 23-Jährige und der 16 Jahre ältere Immobilieninvestor, Werner Mürz, in Kitzbühel das Jawort gegeben.

Foto: WENN.com

In einem selbstdesignten Dirndl haben sich die Sängerin und ihr Liebster am 20. Mai in dem österreichischen Nobelort standesamtlich getraut. Sowohl die Braut als auch ihre Gäste trugen bei dem großen Tag Tracht. Die Hochzeit soll noch im Sommer diesen Jahres gebührend in Italien nachgefeiert werden. Bei den Filmfestspielen in Cannes schwärmte die Jüngste der Kristall-Dynastie gegenüber der Illustrierten ‚Gala‘: „Ich war super aufgeregt, die Trauung war so emotional und schön. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe so lange auf diesem Moment gewartet und es fühlt sich einfach toll an, diesen Schritt gegangen zu sein. Die Vorfreude auf die kirchliche Hochzeit ist jetzt noch größer und ich kann es gar nicht abwarten, nochmal ‚Ja‘ zu sagen und mit all meinen Freunden zu feiern.“

Bereits seit sieben Jahren ist das frischgebackene Ehepaar liiert. Die beiden lernten sich während eines Urlaubes im andalusischen Marbella kennen und lieben. Da kann man der ehemaligen ‚Let’s Dance‘-Kandidatin und ihrem Gatten nur gratulieren!