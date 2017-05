Daniela Katzenberger: Tochter schlüpft in High Heels

Dienstag, 23. Mai 2017, 22:18 Uhr

Ich-Darstellerin Daniela Katzenberger ist an Shitstorms gewohnt. Wöchentlich wird sie von Followern kritisiert, vor allem Mütter beschweren sich häufig über den Umgang mit Töchterchen Sophia.

Foto: WENN.com

Bevor es wieder zu einem Shitstorm kommt, weil ihre 21 Monate alte Tochter auf einem Bild, das die Kult-Blondine auf Facebook hochgeladen hat, einen High Heel ihrer Mutter trägt, kommt Dani den Hatern zuvor und rechtfertigt sich dafür gleich in der Bildunterschrift: „Ganz die Mama! P.S.: Ich weiß, was hier gleich wieder los ist. Deswegen hier schon mal die Antwort: Nein, Sophia hat den einen Schuh nicht den ganzen Tag an und läuft nicht draußen damit rum. Eine Knochenverformung oder gar Knochenbrüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Von einem Sturzhelm, Knieschonern oder Gummimatte hab ich in diesem Fall auch abgesehen, da ich direkt nebenan stehe. Also seid lieb.“

Sieht ganz so aus, als ob die Katze aus den Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit machen musste, gelernt hat. Ihre Fans unterstützen den TV-Star voll und ganz, die Hater hingegen scheinen nach diesem Statement verstummt zu sein.