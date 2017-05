Jennifer Lopez busselt hier mit Alex Rodriguez

Dienstag, 23. Mai 2017, 20:09 Uhr

Frühling ist ja bekanntlich die Zeit zum Verlieben und so geht dieses Gefühl auch nicht an den wie überirdisch daherkommenden Megastars vorbei. Seit einigen Wochen hat es ja auch ganz doll auch Sängerin Jennifer Lopez erwischt.

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 22. Mai 2017 um 23:45 Uhr

Derzeit ist die 47-Jährige bei den Dreharbeiten für die NBC-Serie “Shades of Blue” in New York viel beschäftigt. Doch ihr Neuer – Ex-Baseballstar Alex Rodriguez – überraschte sie gestern am Set. Und um die Echtheit der Liason auch zu bestätigen, postete der 41-Jährige einige Bilder bei Instagram vom Set und und auch kurze Snaps von der zweifachen Mama. Die Ex von Marc Anthony konnte es sich ebenfalls nicht verkneifen und postete diese schnuckelige Bild mit der Unterschrift “Mein Männerschwarm am Montag”. Aber das Foto ist irgendwie zu schön, um ein spontaner Schnappschuss zu sein…

Ein Beitrag geteilt von Alex Rodriguez (@arod) am 19. Mai 2017 um 21:20 Uhr

Zu Beginn des Monats bei der MET Gala zeigten sich die Turteltäubchen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Danach folgten Kurztrips nach L.A., auf die Bahamas, in die Dominikanische Republik und nach Miami. Seither versuchen die Zwei gefühlt jede Minute miteinander zu verbringen. Somit dürfte man sich endlich für die ambitionierte Schauspielerin und Sängerin freuen, dass sie womöglich endlich die große Liebe gefunden hat. (LB)

