Jessica Simpson arbeitet wieder: "Ich habe fast 40 neue Songs"

Dienstag, 23. Mai 2017, 9:38 Uhr

Jessica Simpson ist mit einem Mann verheiratet, der sie noch nie live gesehen hat. Die 36-jährige Sängerin und Schauspielerin hat nach sieben Jahren Pause endlich ihr Comeback gestartet. So hat ihr Mann, der Football-Star Eric Johnson, auch endlich die Chance, seine Angebetete live zu erleben.

Foto: WENN.com

In der ‚Ellen DeGeneres Show‚ erklärte Simpson, die sich mit Vorliebe hinter riesigen 70er-Jahre-Sonnenbrillen verschanzt, am Montag (22. Mai): „Es war eine lange Zeit. Mein Ehemann hat mich nie wirklich live gesehen. Es ist so aufregend.“ Über ihre musikalischen Projekte verrät Simpson derweil noch nicht viel, um ihre Fans zu überraschen.

, erklärte sie im Interview mit der Moderatorin, „Ich habe ungefähr 38, 36 oder 39 Songs bis jetzt.“ Derweil wird außerdem gemunkelt, dass die beliebte Blondine nicht nur ein musikalisches Comeback, sondern auch eines im Reality-TV feiern wird. Von 2003 bis 2005 ließ Simpson ihre erste Ehe mit Nick Lachey in der Reality-Show ‚Newlyweds‘ porträtieren. Offenbarer liebäugelt sie mit der Idee, an ihre Ursprünge zurückzukehren. Ein Insider verrät gegenüber dem ‚Heat‘-Magazin: „Jessica hat eigentlich nie damit gerechnet, dass sie es wieder tun würde. Aber ihr Leben könnte nicht anders sein als in ‚Newlyweds‘. Sie hat das Gefühl, dass sie jetzt viel mehr anbieten kann als damals, als sie ihre peinlichen ‚Hähnchen oder Thunfisch‘-Tage hatte. Jedes Mal, wenn sie etwas auf Social Media postet, rasten ihre Fans aus und eine Reality-Show würde das nur fortführen.“ (Bang/KT)