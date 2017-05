Mariah Carey: Wieder mit Toyboy Bryan Tanaka zusammen?

Dienstag, 23. Mai 2017, 14:50 Uhr

Vor Kurzem wurde noch spekuliert, ob Diva Mariah Carey (48) und ihr Ex-Gatte Nick Cannon (36) wieder ein Paar sein könnten. Derweil scheint sich die Sängerin zwar mit einem „Ex“ versöhnt zu haben, dieser heißt aber Bryan Tanaka (34) und ist ihr Back-up-Tänzer.

Ein Beitrag geteilt von Mariah Carey (@mariahcarey) am 19. Mai 2017 um 21:00 Uhr

Ende März/Anfang April hatte sie sich erst von ihrem Toyboy getrennt, weil der laut ‚TMZ’ angeblich auf ihre gute Beziehung mit ihrem einstigen Gatten Nummer Zwei: Nick Cannon eifersüchtig war. Einen Hinweis auf eine mögliche Versöhnung mit dem Tänzer gab zuerst ein von der Diva gepostetes Instagram-Bild vor drei Tagen. Darauf zeigt sich das Ex-Paar ganz romantisch und schlürft (beide mit Strohhalm) aus dem gleichen Eiskaffee (oder doch Milchshake-?)-Becher.

Zugleich gab es einen Bericht der ‚Daily Mail’ vom Freitag (19. Mai) mit Fotos, die die beiden küssend bei einem Abendessen in einem Restaurant in Beverly Hills präsentieren. Das gleiche Blatt hat jetzt weitere Bilder des händchenhaltenden Wieder-Paares von einem gestrigen (22. Mai) Rendezvous im ‚Nobu’-Restaurant in Malibu. Dabei hätten sich die Zwei am Abend ein romantisches Sushi-Essen gegönnt.

.@MariahCarey and @BryanTanaka pictured on intimate date night in Beverly Hills (via DailyMail) pic.twitter.com/bG7WdGPJNC — Mariah Trends (@MariahTrends) 21. Mai 2017

Fotos in den sozialen Medien zufolge waren die Turteltäubchen dabei aber nicht alleine, sondern es wurde der Geburtstag des ebenfalls mit Damenbegleitung anwesenden Shawn McDonald gefeiert. Und dieser Herr ist laut Medienberichten niemand Geringeres als der Neffe der Sängerin und seines Zeichens Harvard-Jura-Absolvent. Derzeit soll er anscheinend als geschäftsführender Leiter des Sport-Marketings für Nike in Portland tätig sein.

Am Sonntag postete Mariah Carey übrigens ein Instagram-Foto aus einem Tonstudio, das sie bei der Arbeit an ihrem 15. (!) Album unter ihrem neu gegründeten Plattenlabel ‚Butterfly MC Records’ zeigt. Da verriet sie ihren Millionen Fans unter anderem gut gelaunt: „Ich höre mir gerade neue Musik an, an der ich gearbeitet habe…ich bin total aufgeregt!“ Alles wieder paletti in der Liebe und beruflich läuft es wohl auch nicht schlecht. Was will die Dame mehr…(CS)