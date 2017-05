Beth Ditto will unbedingt schwanger werden

Mittwoch, 24. Mai 2017, 14:55 Uhr

Ihr Leben als Rockstar ist nicht unbedingt kinderfreundlich. Trotzdem möchte Beth Ditto nicht auf Nachwuchs verzichten. Nur eben jetzt noch nicht.

Foto: Daniel Deme/WENN.com

Die langjährige Gossip-Frontfrau Beth Ditto fühlt sich nämlich auch mit 35 noch nicht reif genug fürs Kinderkriegen. „Ich wünsche mir auf jeden Fall ein Baby. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich schon dafür bereit bin. Einerseits sehne ich mich nach einer eigenen Familie, andererseits liebe ich es zu reisen. Da ist ständig dieser ‚Ich will, ich will noch nicht‘-Konflikt“, sagte die Popsängerin im Interview der am Mittwoch erschienenen Illustrierten „Gala“.

Nach 17 Jahren mit der Band Gossip ist Ditto jetzt als Solokünstlerin unterwegs. Wenn für Ditto und ihre Ehefrau Kristin Ogata die Zeit reif sei für Nachwuchs, dann sei eines klar: „Natürlich werde ich das Kind austragen. Ich möchte unbedingt eine Schwangerschaft erleben.“

Gerade sprach Ditto auch über die trendge Medien-Hinwendung zu Plus-Size-Models. Dazu sagte sie der Website ‚Annabelle.ch‘. „Es hat sich viel getan in Sachen Verständnis fürs Dicksein, aber es herrscht trotzdem noch eine seltsame Doppelmoral, die ich, milde gesagt, abartig finde. Jetzt redet man schon davon, was ein ‚guter‘ fetter Körper und was ein ’schlechter‘ fetter Körper ist. (…) Als ich eine Weile krank war, habe ich enorm an Gewicht verloren, und die Leute haben es mir übel genommen. Ich wurde beschimpft, ich sei nun kein Vorbild mehr. Dabei bedeutet es, wenn ich mal schlanker bin, einfach, dass mein Körper krank ist. Ich bin am glücklichsten und gesündesten, wenn ich fett bin.“