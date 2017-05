Cannes-Highlights: Charlize Theron und Co. feiern 70 Jahre Filmfestival

Mittwoch, 24. Mai 2017, 11:47 Uhr

Es war wie ein großes Klassentreffen an der Cote d’Azur. Am Dienstag traf sich das „Who is Who“ der Filmszene, um gemeinsam das 70-jährige Jubiläum der Internationalen Filmfestspiele in Cannes zu feiern. Unter den Gästen waren unter anderem Charlize Theron, Rita Ora und Naomi Campbell.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Die goldene Palme wurde in diesem Jahr vom Juwelier Chopard mit Diamanten besetzt, das Festivalposter ziert eine tanzende Claudia Cardinale und Hollywood lässt sich diesen ganz besonderen Geburtstag nicht entgehen. Regisseure und Schauspieler, die das Festival besonders beeinflusst haben und eine wichtige Rolle in der Filmwelt spielen, standen am gestrigen Dienstag im Mittelpunkt des Geschehens.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Nach einem großen Photocall auf der Dachterrasse des Festivalpalasts am Vormittag, zeigten sich die Gäste zur feierlichen Jubiläumsgala auf dem roten Teppich. Doch nicht nur Filmgrößen waren vertreten. Auch Superstar Rita Ora zeigte sich in einer glamourösen, goldenen Robe von Elie Saab auf dem roten Teppich und Topmodel Naomi Campbell posierte gemeinsam mit Schauspielerin Nicole Kidman vor den Fotografen.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Filmikone Monica Bellucci zeigte sich zur Feier des Tages in diesem Jahr zum ersten Mal auf den Stufen des Festivalpalasts. Die 52-Jährige moderierte die Eröffnungsgala und wird auch am kommenden Sonntag die Gastgeberin der großen Preisverleihung sein.

Sie erschien in einer goldenen Glitzerkreation aus dem Hause Chanel und posierte gemeinsam mit Thierry Frèmaux und Pierre Lescure auf dem roten Teppich.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Die Beauty-Looks des Tages präsentierten am Dienstag erneut Schauspielerin Eva Longoria und Topmodel Barbara Palvin. Die 23-Jährige zeigte sich glamourös und schulterfrei auf der Croisette. Als Hingucker wählte sie ein edles, silbernes Collier. Das dezente Makeup überzeugte schlicht und hob die natürliche Schönheit der gebürtigen Ungarin hervor.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Selbstverständlich ließ sich auch die internationale Jury die glamourösen Feierlichkeiten nicht entgehen. Unter der Leitung des Jurypräsidenten Pedro Almodovar dürfen in diesem Jahr unter anderem die Hollywoodstars Jessica Chastain und Will Smith über die Auszeichnungen entscheiden.

Auch die deutsche Regisseurin Maren Ade, die im vergangenen Jahr ihren Erfolg mit „Toni Erdmann“ in Cannes feierte, ist Mitglied in der diesjährigen Jury.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Nach der Gala im Palais des Festivals waren die Feierlichkeiten allerdings noch lange nicht vorbei. Im Anschluss trafen sich die Gäste zum exklusiven Dinner im Hafen der Stadt.

Uma Thurman, die in diesem Jahr die Jury der Rubrik „Un Certain Regard“ leitet, erschien gut gelaunt zum abendlichen Photocall vor der lilafarbenen Festivalwand. Der „Kill Bill“-Star präsentierte sich in einem rosafarbenen Kleid mit Federn und goldenen High Heels.

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Auch Schauspielerin Salma Hayek erschien gemeinsam mit ihrem Mann Francois-Henri Pinault zum Dinner anlässlich des 70. Geburtstags. Vor zwei Jahren hat der Unternehmer das „Women in Motion“-Programm in Partnerschaft mit Kering ins Leben gerufen. Während des Filmfestivals geht es dort um die Rolle der Frauen im Filmgeschäft. In diesem Jahr ging der Preis der Organisation an die französische Schauspielerin Isabelle Huppert.

Foto: Hannah Asppropoulos/klatsch-tratsch.de

Während Diane Kruger, Christoph Waltz, Juliette Binoche, Tilda Swinton und Mads Mikkelsen im Festzelt verschwanden um glanzvoll zu speisen, dürfen sich die Festivalbesucher am Mittwoch auf den neuen Film „The Beguiled“ von Regisseurin Sophia Coppola freuen, die ihr Werk gemeinsam mit Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning vorstellen wird. (HA)

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de

Foto: Hannah Aspropoulos/klatsch-tratsch.de