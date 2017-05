GNTM: Umfrage sieht Serlina als Siegerin 2017

Mittwoch, 24. Mai 2017, 10:33 Uhr

Am Donnerstagabend steigt das große Finale von ‚Germany’s Next Topmodel‚. Vier „Mädchen“ haben es bis zur Finalshow geschafft und hoffen, sich den Sieg bei der 12. Staffel des erfolgreichen ProSieben-Formats zu sichern.

Céline, Serlina, Leticia und Romina (v.l.). Foto: ProSieben/Nela König

In einer aktuellen Blitzumfrage hat das Marktforschungsinstitut die GNTM-Fans befragt, welche der noch verbliebenen Teilnehmerinnen aus der Heidi-Klum-Show für sie die Favoritin auf den Sieg ist. Die besten Chancen auf den Gesamtsieg darf sich demnach Serlina (22-jährige Studentin aus Koblenz) ausrechnen. Die einzige Blondine unter den Final Four liegt mit 44 Prozent der Stimmen aktuell klar vor ihren Konkurrentinnen – Céline kann mit 32 Prozent noch am ehesten mithalten. Romina (14 %) und Leticia (10 %) werden im Vorfeld der Finalshow eindeutig die geringsten Chancen eingeräumt.

Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 23.05. bis 24.05.2017 in seinem online mafoBus 632 Personen, die regelmäßig Germany´s Next Topmodel schauen.

Hier eine Übersicht über die Finalistinnen 2017:

Serlina. Foto: ProSieben/Nela König

Serlina (Team Thomas)

Serlina liebt es zu reisen. Die 22-Jährige hat zuletzt ein Jahr lang Australien bereist. „Ich würde mich als sehr spontan und offen beschreiben“, sagt die 22-Jährige über sich selbst. Mit ihrem bestechend schönen Look wurde Serlina auch prompt das Gesicht der About You-Kampagne. Thomas Hayo: „Ich bin begeistert von ihrer Entwicklung.“. Serlina kommt, wie ihre Mitstreiterin Céline, aus Koblenz.

Celine. Foto: ProSieben/Nela König

Céline (Team Thomas)

Die 18-Jährige Céline liebt ihren Sport und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Außerdem spielt die Koblenzerin erfolgreich Handball. Mit ihrer ruhigen und ausgeglichenen Art lieferte Céline immer starke Performances bei Shootings und Walks. Heidi Klum machte Céline für ihre Leistungen ein großes Kompliment: „Das Ergebnis war bei dir am Ende immer Top.“ Ihr größter Erfolg: Sie wurde das Gillette-Venus-Model 2017.

Leticia. Foto: ProSieben/Nela König

Leticia, (Team Michael)

„Wenn ich ein Tier wäre, dann auf jeden Fall eine Löwin.“ Die 18-Jährige Leticia hat ein starkes auftreten und weiß, was sie will: Den Titel „Germany’s next Topmodel“ 2017. Michael Michalsky war schon beim ersten Casting von Leticias Ausstrahlung begeistert: „Ich habe mich ein bisschen in dich verguckt“. Die Ingolstädterin verzauberte mit ihrem besonderen Look beim Casting für Refinery 29 und wurde das Gesicht der Kampagne. Verteidigt Leticia den Titel für Team Michael?

Romina. Foto: ProSieben/Nela König

Romina (Team Michael)

Romina ist eine Kämpferin und ein begabtes Model mit vielen Facetten. Fast jede Woche bekam die 20-Jährige ein Lob von der Jury. Heidi Klum: „Du hast vom ersten Tag an fast professionell performt“. Romina war so gut, dass sie schon am Anfang der Staffel den begehrten Catwalk-Job bei der Fashion-Show von Marcel Ostertag ergatterte. Mit ihren langen Beinen ist die Hambrückerin wie gemacht für den Laufsteg. Romina: „Mode ist für mich alles.“ Bekommt sie den Titel?