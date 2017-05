Katy Perry will mit der Kollegin Gezerre beenden

Mittwoch, 24. Mai 2017, 5:39 Uhr

Katy Perry fordert Taylor Swift auf, ihren Streit zu beenden. Die 32-Jährige und die ‚Blank Space‘-Sängerin sind angeblich heftig zerstritten, seit Taylor sie beschuldigt hat, dass sie ihr 2012 drei ihrer Tänzer für ihre ‚Red‘-Tour weggenommen hat.

Foto: WENN.com

Die Blondine veröffentlichte 2014 zudem ihre Single ‚Bad Blood‘, welche von dem Streit der beiden handeln soll. Die Antwort darauf soll angeblich Katys neues Lied ‚Swish Swish‘ sein, dessen Titel an den Nachnamen der blonden Künstlerin erinnert. Katy hat eigenen Angaben zufolge aber keine Lust mehr, den Streit fortzusetzen.

In einer Ausgabe von ‚The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special‘ bestätigt sie: „Es ist wahr, da gibt es einen Zusammenhang. Ehrlich gesagt hat sie damit begonnen und jetzt ist es Zeit, dass sie es beendet.“ Außerdem soll Katy „versucht haben, mit ihr zu reden“, aber sie behauptet, dass die ‚Blank Space‘-Interpretin „nicht mit ihr sprechen“ würde. So meint sie: „Es existierte völlige Funkstille und dann schreibt sie ein Lied über mich und ich denke mir ‚Ok, cool, cool, cool. Das ist also deine Art, damit umzugehen?‘

Foto: CBS’s ‚The Late Late Show with James Corden’/Supplied by WENN.com



„Katy scheint wenig Verständnis für Taylors Art der Kommunikation zu haben, hat es mit ihrem neuen Song jetzt aber wohl genauso gemacht. Die ‚Roar‘-Hitmacherin gibt zu, dass ihre Single eine direkte „Reaktion“ auf Taylors Lied sei, denn sie müsse das „Gesetz von Prinzip und Ursache“ lernen. Dies erklärt sie James Corden folgenderweise: „Was ich sagen möchte, ist, dass ich diesen Sch*** beenden will […] Du machst etwas und bekommst eine Antwort darauf. Und glaub mir, es wird immer eine Antwort geben. Das ist alles Karma.“ Der Grund, warum Katy sich nicht weiterhin mit Taylor zoffen möchte, ist, dass sie glaube, dass Frauen zusammenhalten müssen, um die „Welt zu retten“.

Den Clip zur Katy Perrys Gastspiel bei James Cordens Carpool Karaoke gibt es unten!