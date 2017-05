Partygranate Mia Julia hat jetzt einen eigenen Likör

Mittwoch, 24. Mai 2017, 22:39 Uhr

Was gehört eigentlich mehr zum Partyfeeling im Sommer als lange Nächte, mitreißende Songs und köstliche Shots? In diesem Jahr überrascht Party-Granate Mia Julia mit einer besonderen Kreation!

Foto: AEDT/WENN.com

Mt ihrem Caramell-Likör würde sie gerne die Partymeilen Deutschlands erobern und somit auch für Mallorca-Stimmung im Glas sorgen. Der Olé-Likör ist eine quirlige Mischung aus Karamell und Wodka. Mit 15 Prozent Alkoholgehalt zeigt er sich von seiner sexy, aber auch süßen Seite. „Ich liebe meinen Likör dafür. Er ist genauso wie ich – frech und ein klein wenig verrucht“, freut sich Mallorcas Partysängerin. „Nur würde ich mich selbst nicht unbedingt als genauso süß bezeichnen.“

Was das Aroma und den Geschmack betrifft, so soll der trendige Likör pur als Shot oder eiskalt on the rocks überzeugen. „Egal, wie man ihn trinkt, der Olé-Likör garantiert ausgelassene Stimmung im Partysommer 2017“, heißt es in einer Mitteilung, wir sind gespannt.

Erhältlich ist die süße Versuchung in ausgewählten Edeka-Filialen und im Online-Shop.