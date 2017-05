Der finale "Game of Thrones"-Trailer ist da

Donnerstag, 25. Mai 2017, 15:24 Uhr

Es sind nur noch drei Wochen bis endlich die erste Folge der siebten Staffel von „Game of Thrones“ läuft. Der Sender HBO veröffentlichte gestern endlich den finalen Trailer. Macht euch auf einiges gefasst, denn zum ersten Mal werden alle Hauptcharaktere aufeinandertreffen und das wird eine blutige, unfriedliche Angelegenheit.

Foto: Fotolia/Cara-Foto

„Game of Thrones“ ist wahrscheinlich der Überraschungserfolg des Jahrzehnts und schrieb jetzt schon TV-Geschichte. Selten hat eine Serie, so viele Zuschauer begeistert. In den bisherigen 60 Folgen der Fantasy-Geschichte spitzte sich der Konflikt zwischen den verschiedenen Adelhäusern in „Siebenkönigslande“ immer mehr zu. In der kommenden siebten Staffel wird es endlich zum großen Show-Down zwischen den zahlreichen Machthabern kommen.

Im finalen Trailer (innerhalb eines Tages über 12 Mio. Views) hört man „Königin Cersei“ genau das besprechen. „Feinde im Osten, Feinde im Westen, Feinde im Süden und Feinde im Norden. Aber was auch immer in unserem Weg stehen wird, wir werden es besiegen.“ Man darf sich also auf jede Menge Kampfszenen und feindselige Intrigen freuen!

Aber echte „GoT“-Fans wissen, dass der wahre Feind der Bewohner von „Siebenkönigsland“ nicht die machtgierigen Adeligen sind, sondern die Zombies und „weißen Wanderer“ aus dem Norden, im Land jenseits der Mauer. Der ehemalige Pirat und Königsberater, Sir Davos weiß: „Wenn wir unsere Feindschaften nicht beiseitelegen und uns vereinen, werden wir alle sterben. Dann ist es auch egal, wessen Skelet auf dem eisernen Thron sitzt.“ Wieder mit dabei: Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau und Peter Dinklage… OMG, das wird alles so toll! (LK)

Jede Menge neue Trailer gibt’s auch hier auf unserem Videokanal!