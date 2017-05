Orlando Bloom: Gerne noch mehr Kinder

Donnerstag, 25. Mai 2017, 9:08 Uhr

Orlando Bloom würde gerne nochmal Vater werden. Der 40-jährige Schauspieler, der mit seiner ehemaligen Frau Miranda Kerr den sechsjährigen Flynn großzieht, gab seinen Kinderwunsch preis, als er von einem siebenjährigen Mädchen bei der Vorführung des neuen ‚Fluch der Karibik‘-Teils ‚Salazar’s Rache‘ interviewt wurde.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Bloom sagte gegenüber der Kleinen: „Hast du eine Frage? Ist es eine nette, freundliche Frage? Denn du kannst mich alles fragen, solange es eine nette und freundliche Frage ist.“ Auf die Frage des kleinen Fans, ob er gerne weitere Kinder hätte, antwortete der Hollywoodstar: „Ja, gerne. Kannst du mir jemanden suchen, der wirklich süß, nett und liebenswert ist, um Kinder zu haben?“

Erst kürzlich hatte der ‚Hobbit‘-Darsteller verraten, dass sein Sohn ihm wichtiger sei als seine Karriere und dass er bereits mehrere gute Rollen für Flynn abgelehnt habe. Er sagte: „Ich schufte. Weiß du, ich habe mir über die letzten paar Jahre ein Zeitfenster genommen, um für meinen Sohn und meine Ex-Partnerin da zu sein…“

Dass seine Ex derweil in einer neuen Beziehung mit ‚Snapchat‘-Gründer Evan Spiegel ist, stört Bloom offenbar nicht. Er erklärte im Interview mit der ‚BBC‘: „Seit kurzem ist sie glücklich in einer Beziehung und ich fühle mich mehr bereit, zur Arbeit zu gehen.“ Doch es sei nicht leicht, gute Projekte an Land zu ziehen: „Es ist hart. Der Markt ist voll und es gibt viele fantastische Talente da draußen. Die Leute wollen immer was Neues. Es wird eine Handvoll wirklich toller Filme gemacht und es ist ein sehr umkämpfter Markt.“