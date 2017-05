Blanket Jackson leidet immer noch unter schwerem Verlust

Freitag, 26. Mai 2017, 12:04 Uhr

Blanket Jackson hat Berichten zufolge „die meisten Probleme“, mit dem Tod seines Vaters zurecht zu kommen. Die Musiklegende starb 2009 an einem Herzstillstand. Man vermutet, starke Beruhigungsmittel seien der Grund dafür gewesen.

Archivfoto: WENN

Der Verlust ihres Vaters nahm seine drei Kinder Prince (20), Paris (19) und Blanket (15) schwer mit. Das jüngste Kind Blanket, das mit richtigen Namen Prince Michael Jackson II. heißt, war gerade mal sieben Jahre alt, als Michael starb und soll am schwersten damit zurechtkommen.

Ein enger Freund der Familie spricht mit ‚People‘ über Blanket (richtiger Name Prince Michael Jackson II) und wie er mit dem Tod seines berühmten Vaters klar zu kommen versucht: „[Blanket] hatte die meisten Probleme, nachdem Michael starb. Er war abwesend und sehr erschüttert.“ Die drei Geschwister würden ihr Leben inzwischen jedoch so weiterleben, als würde der King of Pop immer noch „auf sie herab sehen“. Blanket änderte 2015 seinen Namen in Bigi, nachdem er gehänselt wurde. Der Insider erzählt: „[Er ist] immer noch sehr schüchtern, wenn er bei Menschen ist, die er nicht so gut kennt.“ Er beginne aber langsam, mehr „Selbstvertrauen“ zu gewinnen.

Blanket steht unter der Aufsicht seines Co-Vormunds Tito Joe Jackson. Der Neffe des verstorbenen Sängers teilt sich die Vormundschaft mit seiner Großmutter, Katherine Jackson. Der 15-Jährige soll bei seinen Großeltern in Calabasas, Kalifornien, leben.

Die Beziehung des ‚Thriller‘-Hitmachers zu seinen Kindern wird in der Biografie ‚Searching For Neverland‘ näher dargestellt. Das Buch dreht sich um Michaels letzte Jahre, erzählt aus der Sicht seines Bodyguards. Es soll am Montag (29. Mai) auf den Markt kommen. (Bang)