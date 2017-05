Helene Fischer: Halbzeitshow beim DFB-Pokalfinale

Freitag, 26. Mai 2017, 11:54 Uhr

Was die beim Super Bowl können, können wir schon lange: Das DFB-Pokalfinale am Samstag soll mit einer Halbzeitshow der amtierenden Schlagerkönigin aufgepeppt werden: Die omnipräsente Helene Fischer soll für Spaß auf den Rängen sorgen.

Helene Fischer im Finale von GNTM. Foto:: Becher/WENN.COM

Am Samstag schaut Fußball-Deutschland ins Olympiastadion nach Berlin: Eintracht Frankfurt kämpft mit Borussia Dortmund um den DFB-Pokal. Welcher der beiden Traditionsvereine wird sich durchsetzen? Alexander Bommes und Mehmet Scholl führen durch den Pokalabend, der die Fans in der Halbzeit auch mit einem Auftritt von Helene Fischer elektrisieren soll.

Die 32-Jährige war letzten Woche mit ihrem neuen Album auf Platz 1 der Deutschen Charts eingestiegen. Am Mittwoch präsentierte Fischer, die gestern Abend auch beim Finale von ‚Germany’s next Topmodel‘ in Oberhausen auftrat, das neue Werk bei einem Showcase im Münchener Kesselhaus in einem „Ambiente wie bei Rammstein“ (O-Ton n-tv).

Während des Konzerts gab es auch eine erneute Liebeserklärung der übrigens nur 1,58m kleinen Sängerin an ihren Lebensgefährten Florian Silbereisen: „Zuerst ist man verliebt. Bei uns ist daraus Liebe entstanden. Seit neun Jahren ist dieser wundervolle Mann an meiner Seite. Natürlich hatten wir auch mal Krisen. Wir sind auch nur Menschen. Aber wir sind ein tolles Team. Ich bin so dankbar, dass du an meiner Seite bist, mein Schatz! Ich bin durch dich, was ich heute bin. Du bist nicht nur meine große Liebe, sondern, was manchmal viel wichtiger ist, auch mein bester Freund.“

Die Show wurde übrigens für eine Veröffentlichung auf DVD und parallel dazu für eine Ausstrahlung der ARD aufgezeichnet. (KT)