Iggy Azalea: Ist sie jetzt mit NFL-Superstar Odell Beckham Jr. zusammen?

Freitag, 26. Mai 2017, 20:04 Uhr

Hat Rapperin Iggy Azalea (26) in NFL-Superstar Odell Beckham Jr. (24) einen neuen Herzensmann gefunden? Laut ‚Page Six’ habe der Wide Receiver der New York Giants am Montag (22. Mai) wegen ihr offenbar sogar ein Training mit seinem Team in New Jersey geschwänzt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Stattdessen hätte er mit seiner angeblichen neuen Freundin im ‚Bowlero Woodland Hills’-Bowling-Center Spaß gehabt. Ein angeblicher „Zeuge“ sei auch zugegen gewesen, der verriet: „Odell kam gegen 20.45 Uhr mit drei Freunden. Zuerst schien es, dass er für sich bleiben wollte […] aber später fing er an, mit Iggy zu flirten, sie setzten sich zusammen weg von der Gruppe, quatschten und lachten und sind sich dabei auch nahe gekommen.“

Sie verließen die Örtlichkeit dann „alle gemeinsam“ vor Mitternacht. Läuft da also etwas zwischen den beiden? Iggy Azalea hat jetzt jedenfalls gegenüber ‚TMZ Sports’ die Gerüchte über eine Beziehung mit dem Footballer dementiert und verkündet: „Ich kenne ihn nicht einmal.“

In einem Clip bestätigte sie jedoch, dass beide am Montag beim Bowlen in Los Angeles waren. Sie posierten auch zusammen mit anderen Freunden für ein Gruppenfoto aber das war es dann auch. Sie wären sich nicht „nahe gekommen“, wie von ‚Page Six’ behauptet, so die Ex-Freundin von Rapper French Montana (32). Zuvor hatten schon „enge Bekannte“ von Odell Beckham Jr. gegenüber ‚TMZ Sports’ Spekulationen einer angeblichen Beziehung zwischen den beiden vehement dementiert. Iggy Azalea verkündete dann auch in dem Clip, dass sie nicht einmal ein Fan von Football ist! Dann scheint wohl alles wirklich ganz harmlos zu sein…(CS)