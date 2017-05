Kylie Jenner und Khloé Kardashian mit neuer Kollektion

Freitag, 26. Mai 2017, 18:50 Uhr

Kylie Jenner und Khloé Kardashian bringen ihre zweite gemeinsame Make-up-Linie heraus. Die 19-Jährige und ihre Halbschwester arbeiteten bereits im letzten Jahr für eine ‚Koko‘-Kollektion zusammen, am Mittwoch (31. Mai) sollen nun vier neue Teile bei ‚Kylie Cosmetics‘ erscheinen.

Das gab Kylie auf Social Media bekannt. Sie schrieb neben ein Bild der Kampagne, das sie und den blonden Reality-TV-Star zeigt: „Puppenmatte Lippen… erscheinen im neuen Koko Kollektionskit 31.5.“ Neben ein anderes Bild, auf dem man die Lippenstiftfarben sieht, stand auf Instagram geschrieben: „Koko Runde 2 erscheint am 31.5. um 15 Uhr @kyliecosmetics kyliecosmetics.com“ Die Kollektion wird drei matte Lippenstifte in einem pinken, einem lilafarbenen und einem blutorangefarbenen Ton sowie einer Nudefarbe beinhalten.

Einige Fans kommentierten das Bild mit “Ihr seid beide so tolle Schwestern!” oder “Ich kann’s kaum erwarten!” Dann zeigte Kylie noch die Swatches, so nennt man die aufgetragenen Lippenstifte auf der Haut. Darunter sind die Farben „Doll“ (der knallig, blutige Orangeton), „Bunny“ (ein sanfter Lilaton), „Baby Girl“ (ein aussagekräftiger Pinkton) und „Sugar Plum“( ein metallfarbener Nudeton) – typisch für Kylie sind alle Töne ziemlich matt.

Nicht nur mit Khloe kooperierte sie, auch mit der Frau von Kanye West, Kim Kardashian, hat sie die Kosmetikreihe „KKW“ entworfen namens KKW. Und letzte Woche startete die neue Kollektion mit ihrer Schwester und Topmodel Kendall Jenner. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star ist also zur Zeit schwer beschäftigt. Außerdem wird der Teenager bald beginnen, sein eigenes Reality-TV-Programm zu filmen. ‚Life of Kylie‘, ein Spin-off von ‚Keeping Up With The Kardashians‘, soll Kylie in ihrem alltäglichen Leben zeigen. (Bang/LB)