Überraschung: Noel Gallagher mag "Wonderwall" nicht

Samstag, 27. Mai 2017, 15:37 Uhr

Noel Gallagher mag ‚Wonderwall‘ nicht. Das überrascht dann doch, schrieb und produzierte der Gitarrist von Oasis doch höchst selbst den Song, der zum größten Hit der Band avancieren sollte. Im Interview mit dem britischen Radiosender ‚Absolute Radio‘ sagte Gallagher zumindest, dass er den Song nicht wirklich leiden könne.

Foto: Tony Oudot/WENN

Dazu erklärte der Sänger dann auch gleich, dass er einen viel besseren Song geschrieben hätte und dass dieser noch nicht veröffentlicht worden sei. Der Kult-Hit ‚Wonderwall‘ erschien auf der zweiten Platte der Band, ‚(What’s the Story) Morning Glory?‘ Er erklärte: „‚Wonderwall‘ ist längst ein Welt-Hit, und ich werde im Grunde in jeder Stadt angehalten und die Menschen singen dann ‚Wonderwall‘. Ich kann den Song nicht wirklich leiden. Und ich denke, dass ‚Cigarettes And Alcohol‘ die wesentlich bessere Nummer ist.„

Auch über den Erfolg der Platte wunderte er sich: „Für meinen Teil kann ich mir kaum erklären, warum ‚Morning Glory‘ mehr als 20 Millionen verkauft hat und ‚Definetily Maybe‘ nur irgendwas mit fünf oder sechs.“