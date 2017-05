Samstag, 27. Mai 2017, 11:58 Uhr

Mit „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ kommt am 25. Januar 2018 ein neues Drama des Oscar-prämierten Regisseurs Martin McDonagh in die Kinos.

Woody Harrelson am Set seines neuen Films „Lost“. Foto: WENN.com

Als sein stellvertretender Sheriff Dixon (Sam Rockwell), ein unreifes Muttersöhnchen mit Neigung zur Gewalt, sich einmischt, verschärft sich der Kampf zwischen Mildred und Ebbings Gesetzeshütern nur noch weiter…

Jetzt gibt es den ersten Trailer!