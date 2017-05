Lana Del Rey: Album "Lust for Life" kommt im Juli

Sonntag, 28. Mai 2017, 10:05 Uhr

Lana Del Rey hat das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums verraten. Die Veröffentlichung ihrer letzten Platte liegt mittlerweile rund zwei Jahre zurück. Zeit also, die ungeduldigen Fans schnell wieder mit neuer Musik zu versorgen.

Nun verriet die 32-Jährige Sängerin auf Twitter, wann ihr viertes Album ‘Lust for Life’ erscheinen wird: am 21. Juli 2017! Bisher waren erst die Songs ‘Love’ und ‘Lust for Life’ mit The Weeknd bekannt, doch ein Datum stand noch in den Sternen. Gegenüber ‘KROQ’ hatte die Musiker zudem erzählt, dass sie auch Songs mit Stevie Nicks von Fleetwood Mac aufgenommen habe: „Ich dachte irgendwie einige Male, die Aufzeichnungen seien vollständig und einmal hatte ich das Gefühl, dass ich eine andere Frau dabeihaben will. Stevie war wundervoll. Sie ist alles, was du dir erhoffst. Sie ist so zeitgenössisch und sie kennt jede Musik, die wöchentlich erscheint. Sie mochte den Song und hat so viel dazu beigetragen.“

Und auch über ihr neues Album spricht die US-Amerikanerin im Interview. Zuerst habe sie ein 50er- und 60er-Jahre Gefühl herbeiführen und sich an Joan Baez orientieren wollen. „Aber […] politisch hat sich alles so aufgeheizt, ich fand, dass alles darauf zielte. Deshalb wurde der Sound sehr aktuell und ich hatte das Gefühl, dass ich mich eher an meine jüngeren Zuhörer richten wollte.“