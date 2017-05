Sarah Jessica Parker: Erste Sneaker-Kollektion ist da

Sonntag, 28. Mai 2017, 9:10 Uhr

Sarah Jessica Parker hat ihren ersten Sneaker präsentiert. Die 52-jährige Amerikanerin wird spätestens seit ihrer Rolle als Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’ in erster Linie mit High Heels in Verbindung gebracht.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Doch nun zeigt sich die Schauspielerin von einer anderen, sportlicheren Seite: denn die dreifache Mutter hat ihre ersten Sneakers veröffentlicht! Das Design, dass eher an eine Mischung aus Sneaker und Sandale erinnert, wurde für ihr Label ‘SJP’ kreiert, das die New Yorker Stilikone vor drei Jahren gegründet hatte. Die hübschen Glitzer-Schuhe, die den passenden Namen ‘Meteor’ tragen, hieß die Schauspielerin auf Instagram mit ‘Pünktlich für den Sommer’ stolz willkommen.

Verwunderlich eigentlich, weil der ‘Divorce’-Star erst vor kurzem deutlich gemacht hatte, was sie von den sozialen Netzwerken halte: „Mir fällt der Umgang mit Social Media und den ganzen neuen Technologien nicht leicht. Ich bin mir unklar darüber, wo ich meine Grenzen ziehen will. Ich weiß nicht, bis wohin Online-Gespräche mit Nutzern Sinn machen, die ängstlich oder wütend sind und unfreundliche Dinge sagen. Ich möchte das nicht zu meiner persönlichen Angelegenheit machen.“

Ihre Sneaker sollen laut ‘Vogue’ ab jetzt für rund 230 Euro bei ‘Bloomingdales’ erhältlich sein.