antiMARTERIA: Der Trailer zum Film ist da

Montag, 29. Mai 2017, 16:16 Uhr

Letzten Freitag wurde mit „Rosswell“ das neue Album von Marteria veröffentlicht. Am 7. Juni kommt mit „antiMARTERIA“ ein Film dazu heraus.

Foto: Paul Ripke

Dies ist der Streifen zum neuen Marteria-Album, den er in den letzten Monaten gemeinsam mit Specter Berlin geplant und in einem aufwändigen, sechswöchigen Dreh in Kapstadt visualisiert hat. Das grösste, emotionalste Projekt, an dem Marteria nach eigenen Aussagen jemals beteiligt war. Die beiden nehmen uns mit in eine Welt aus Townships und Trailerparks, weit raus ins Universum und wieder zurück.

Mittendrin: Marteria, Marsimoto und das mysterio?se Elfenbeinpulver. In Nebenrollen: Aliens, Superhelden, Go?ttinnen und ein spektakula?rer Cast. Hier ist der neue Trailer! Ab 7. Juni 22.00 Uhr ist der Film dann auf dieser Seite in voller Länge zu sehen!

Für Fans: Heute Abend gibt es auf dieser Seite noch ein großes Interview mit Marteria!