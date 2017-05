Jaden Smith: Aufstand im Hotel wegen Käse

Montag, 29. Mai 2017, 8:29 Uhr

Mini-Diva Jaden Smith beschwert sich über ein Hotel, das ihm Pfannkuchen mit Käse servierte. Der 18-jährige Sohn von Will und Jada Pinkett Smith machte seinem Ärger auf Twitter Luft, nachdem er aus dem ‚Four Seasons‘-Hotel im kanadischen Toronto geworfen wurde.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Jaden tweetete erbost: „Das ‚Four Seasons‘ in Toronto hat mich gerade fast dazu gebracht, mich vollzukotzen. Ich hoffe, dass das ‚Four Seasons‘ in Toronto mich auf die Hausverbots-Liste setzt. Das ‚Four Seasons‘-Hotel in Toronto hat Käse auf meine Pfannkuchen gemacht, ich bin überrascht, dass ich noch lebe. Nachdem sie mich aus meinem Zimmer geschmissen haben.“ Das Hotel hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Der berühmte Sohn und zeitweilige Jungschauspieler ist schon öfter durch seine alberne Exzentrik aufgefallen. Erst kürzlich sprach er darüber, dass er vorhabe, die Welt nachhaltig zu verändern.

Dem französischen Magazin ‚Numéro‘ verriet er: „Alles, was ich will, ist, der Welt zu helfen und sie besser zu machen. Ich will ein Zeichen hinterlassen, bevor ich gehe. Ich will, dass die Leute sagen: ‚Die Welt war so, als er ankam und so, als er sie verließ. Er ist nicht mehr hier, aber danke!'“