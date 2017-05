Melanie Müller zeigt erstes Ultraschall-Bild

Montag, 29. Mai 2017, 18:10 Uhr

Ich-Darstellerin Melanie Müller hat ein Ultraschall-Bild ihres Babys gepostet. Die 28-Jährige ist überglücklich, bald ein Kind auf die Welt zu bringen. Mittlerweile ist sie im fünften Monat und beglückt ihre Fans und Freunde mit entsprechenden Fotos auf Social Media.

Foto: Starpress/WENN.com

Ob es ein Junge oder Mädchen wird, steht noch nicht fest, allerdings bereitet sich der Fernseh-Star schon mal auf beides vor. So schreibt sie: „Das geht ja hervorragend los: Unsere Erdnuss scheint viel vom Papi zu haben – es will einfach nicht zeigen, was es wird! Wohl oder übel bleibt es vorerst bei ‚SvenjaMin‘ (unsere Junge-Mädchen-Kombination!). Hey, kleiner Schatz, das meint deine Mami alles andere als böse! Ob nun rosa oder blau – ich freu mich schon so sehr auf dich.“

Melanie und ihr Ehemann erklärten vor Kurzem, dass sie eine Präferenz haben: „Wir möchten natürlich beide gern lieber ein Mädchen.“ Dank einer Hormonbehandlung kann sich die 28-Jährige nun endlich den Traum einer eigenen Familie erfüllen. Zuvor waren aufgrund des Alters des Paares Adoptionspläne gescheitert, weshalb beide schon über eine künstliche Befruchtung nachgedacht hatten.