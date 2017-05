Rita Ora: Alles über "Your Song" mit Ed Sheeran

Montag, 29. Mai 2017, 15:59 Uhr

Rita Ora meldet sich stilgerecht zurück: Gerde erschien ihre mit Hochspannung erwartete neue Single „Your Song“ bei Atlantic Records.

Foto: Warner Music

„Your Song“ ist eine perfekte Pop-Romanze, die direkt unter die Haut geht. Das Leben, unsere Träume und wie sich all dies in einer einzigen Nacht plötzlich wandeln kann – davon singt Rita Ora in diesem Song, der den Zauber neuer Möglichkeiten beschwört. „’Your Song’ hat alles, was ich zum Ausdruck bringen wollte: es ist ein Song voller Zuversicht und über das Gefühl, absolut im Einklang mit sich zu sein, nach dem Motto: alles läuft rund und das ist es, wo ich mit meinem Leben gerade stehe“, erklärt Rita.

„Es war großartig, mit Ed (Sheeran) und Steve (Mac) zu arbeiten, unglaublich, diese Idee mit zwei der begabtesten Songwriter unserer Zeit tatsächlich zum Leben zu erwecken. Ed und ich sind seit unseren Teenagertagen Freunde, und es ist einfach toll, die Möglichkeit zu haben, nun mit ihm für meine erste Single zusammenzuarbeiten. Wir sind kreativ definitiv auf einer Wellenlänge.“

„Your Song“ ist die erste Single von Rita Oras kommendem Album, dessen Veröffentlichung zum Jahresende hin ansteht. Die neuen Songs offenbaren eine gewachsene Tiefe und Reife in Ritas unverwechselbarer Stimme. „Ich wollte, dass die Leute wirklich meine Stimme hören“, sagt sie. „Ich nahm mein erstes Album mit 19 Jahren auf, dieses begann ich mit 25. Seitdem hat sich für mich persönlich und beruflich so vieles verändert, das mich als Künstlerin weiterentwickeln ließ.“

Eine Tour ist wohl auch in Planung: „Ich kann es kaum abwarten, die neuen Songs auf Tour zu bringen, dafür lebe ich. Sobald ich die Möglichkeit bekomme, werde ich mich mit einer Band auf den Weg machen.“