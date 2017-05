Vanessa Mai: "Ich wiege jetzt 48kg"

Montag, 29. Mai 2017, 8:39 Uhr

Vanessa Mai muss dringend zunehmen. Die 25-jährige Sängerin steht derzeit wöchentlich für die RTL-Show ‚Let’s Dance‘ vor der Kamera. Um bei ihren Auftritten eine gute Figur abzugeben, trainiert der Schlagerstar bis zu neun Stunden am Tag – weshalb die Pfunde nur so purzeln.

Vanessa Mai mit Tanzpartner Christian Polanc. Foto: WENN.com

„Wir trainieren bis zu neun Stunden pro Tag“, verrät die nur 1,60m kleine Sängerin im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung, „ich habe schon fünf Kilo abgenommen und wiege jetzt 48 Kilo.“ Das ist zu wenig, findet Vanessa und achtet jetzt darauf, mehr Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, um bald wieder mehr Gewicht auf die Waage zu bringen. „Ich darf kein Gewicht mehr verlieren“, erklärt sie, „ich muss viel essen, kohlehydratreiche, eiweißhaltige Speisen zu mir nehmen. Nudeln, Kartoffeln, Gemüse wie Mais, dazu Bananen und Hafer­flocken.“





Ihre Tanzkünste scheinen unter dem Gewichtsverlust jedoch nicht gelitten zu haben: Jede Woche überzeugt Vanessa die Jury wieder mit ihrem Auftritt und nähert sich mit großen Schritten dem Finale. Für ihren Quickstep am vergangenen Freitag erntete die Musikerin sogar eine Standing Ovation von der Jury. Selbst der sonst so kritische Joachim Llambi hatte an Vanessas Auftritt nichts auszusetzen: „Es waren wie so leichte, kleine Federn unter den Füßen […] Ich habe das hier noch nicht erlebt im Quickstep!“