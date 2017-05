Bella Thorne: Jetzt doch wieder zurück zum Ex?

Dienstag, 30. Mai 2017, 16:10 Uhr

US-Schauspielerin Bella Thorne (19) kommt offenbar viel rum, wenn man sich ihr Liebesleben so anschaut. Letzte Woche war sie noch mit Kourtney Kardashians Ex Scott Disick (34) in Cannes am Pool. Dem Herr war eine Frau dann aber angeblich doch zu wenig und man sah ihn noch turtelnd mit vier anderen Damen in fast genauso vielen Tagen.

Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am 29. Mai 2017 um 9:29 Uhr

So lautet zumindest der Bericht der ‚Daily Mail’, wobei andere Medien sogar von sechs (!) Frauen in vier Tagen sprechen. Der Mann liebt wohl die Abwechslung. Nachdem Mister Disick seine Augen auch in andere Frauen-Richtungen wandern ließ, schrieb Bella Thorne darauf einen enttäuschten Twitter-Post. Jetzt scheint sich die 19-Jährige aber wieder mit jemand Neuem getröstet zu haben – oder besser gesagt: etwas „Altbekanntem“. Den Sonntag (28. Mai) hat sie einem Instagram-Post zufolge nämlich mit ihrem Ex, dem britischen Schauspieler Gregg Sulkin (25) verbracht. Da feierte sie in Los Angeles mit ihm zusammen nämlich dessen Geburtstag bei einer Pool-Party. Am Montag, also einen Tag danach, postete sie auch ein ziemlich vertraut wirkendes Bild mit ihrem ehemaligen Lover.

Das Foto zeigt den 25-Jährigen oben ohne auf einer Poolliege, während es sich die 19-Jährige nur mit schwarzem BH auf seinem Rücken bequem gemacht hat. Entweder sind die beiden also nach ihrer Trennung im letzten August immer noch richtig gut befreundet oder aber es läuft wieder etwas zwischen ihnen. Dazu gab es noch süße Geburtstagsgrüße für den Ex, mit dem die Schauspielerin etwas mehr als ein Jahr zusammen war.

Ein Beitrag geteilt von Scott Disick (@letthelordbewithyou) am 17. Apr 2017 um 10:41 Uhr

Bella Thorne schrieb: „Happy birthday Gregg! Ich liebe dich. Du bist immer so eine wundervolle Person gewesen. Ich freue mich, das wir hier und durch dick und dünn gegangen sind. Lass uns dich feiern alter Mann!“ Am Montag habe die Dame außerdem auch noch einen weiteren Schnappschuss mit ihren Fans geteilt, der Gregg Sulkin posierend auf einer Küchentheke zeigt. Das Bild scheint derweil aber wieder von ihrem Account verschwunden zu sein. Bedeutet die Heimlichtuerei etwa, dass das Ex-Paar tatsächlich wieder zusammen ist? Das bleibt abzuwarten…(CS)