Hochzeitskrise bei Jens Büchner und seiner Daniela?

Dienstag, 30. Mai 2017, 20:49 Uhr

Angeblich herrscht Krisenstimmung bei Jens Büchner und Daniela Karabas. Eigentlich sollen für die beiden bald die Hochzeitsglocken läuten, aber dank ihrer sehr verschiedenen Vorstellungen hängt derzeit wohl der Haussegen schief.

Foto: WENN.com

Die Trauung des Ballermann-Sängers soll ganz romantisch auf Mallorca stattfinden – allerdings ist das der Grund für die schlechte Stimmung. Die 37-Jährige will nämlich um gar keinen Preis auf Romantik verzichten. Für Jens selbst soll der Tag zwar schön, aber nicht zu teuer werden. Jetzt geht der Streit sogar so weit, dass die Hochzeit ernsthaft in Gefahr gerät. „So eine Hochzeit ist jetzt nicht das wahnsinnig größte Ereignis für mich, für das ich alles geben und irgendwelche verrückten Sachen einbringen muss“, so der Kult-Auswanderer in der Vox-Show.

Für Daniela ist das ein Schock, denn die hätte am liebsten gedruckte Einladungen, während er lieber per WhatsApp zu den Feierlichkeiten einladen möchte. Zusätzlich dazu hätte die Blondine gerne eine Blumenwand. Diese ist mit 4.500 Euro für echte und 2.500 Euro für künstliche Blumen aber zu teuer für den Ex-Dschungelcamper.





Die Traumhochzeit seiner Verlobten soll insgesamt 30.000 Euro kosten. Für Jens ist das unvorstellbar. „Ich bin auch ganz anders geprägt. Ich würde niemals für eine Hochzeit 30.000 Euro ausgeben wollen, auch keine 20.000 Euro. […] Es soll ja auch danach noch schön weitergehen. Ich will ja jetzt nicht für einen Tag 30.000 Euro verpulvern. Die Hochzeit soll schon schön werden, aber eben in dem Maße, in dem wir das uns auch vorgestellt haben„, erklärt der 47-Jährige.

Daniela wirkt daraufhin sichtlich enttäuscht: „Du hast gar keinen Bock. Oder wollen wir nicht heiraten? Ich finde sonst jemanden, der das mit mir macht.“ Letztendlich einigen sich die beiden auf ein Hochzeitsbudget von 15.000 Euro. Daniela akzeptiert die „Standard-Version in schön“ allerdings nur zähneknirschend.