Lee Ryan: Neue Freundin ist Miss-Universe-Kandidatin?

Dienstag, 30. Mai 2017, 16:58 Uhr

‚Blue’-Sänger und ‚EastEnders’-Serienstar Lee Ryan (33) scheint in der ehemaligen britischen Miss-Universe-Kandidatin Jamie-Lee Faulkner (27) eine neue Herzensdame gefunden zu haben. Das berichtet das Blatt ‚The Sun’ mit den dazugehörigen Fotos.

Foto: WENN.com

Letzte Woche zeigten sich die beiden erstmals offiziell zusammen als Paar bei einer Charity-Veranstaltung in London. Am Sonntag präsentierten sie sich dann total verliebt beim ‚Radio 1 Big Weekend’-Festival in Hull und hätten Zeugen zufolge eine tolle Zeit gehabt. Eine angebliche Quelle verriet dazu: „Sie waren früh am Abend mit Freunden im Gästebereich aber verabschiedeten sich dann zur Bar und hielten Händchen.“ Und ein anderer verkündete: „Lee und Jaime treffen sich seit ein paar Wochen. Es ist immer noch sehr neu aber sie lernen sich sehr gerne gegenseitig kennen.“

Ein Beitrag geteilt von Miss Universe Great Britain ???????? (@jaimeleefaulkner) am 26. Mai 2017 um 7:44 Uhr

Lee Ryan postete auf Instagram dann auch ein Video des Paares beim Konzert vom ‚Radio 1′-Festival-Headliner Kings of Leon. Der Sänger kommentierte das mit: „Beste Nacht BBC Radio 1…danke für die Tickets! Ich und Jamie liebten Kings of Leon! Ein wahr gewordener Traum sie live zu sehen!“ Und weitere Zeugen wussten zu den Turteltäubchen zu berichten: „Lee kümmerte sich nicht darum, wer sie zusammen sah und legte die ganze Zeit seine Hand um ihre Hüfte während sie Kings of Leon anschauten. An einem Punkt rannten beide durch die Menge, um etwas näher nach vorne zu kommen und gemeinsam‚Sex On Fire’ zu singen.“ Da scheint Lee Ryan ganz schnell wieder neu verliebt zu sein. Erst letzten Monat hatte er sich nämlich noch von Stewardess Evelina Nicastro getrennt…(CS)