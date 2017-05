Orlando Bloom: "Und deswegen brauche ich eine Frau!"

Dienstag, 30. Mai 2017, 18:04 Uhr

Millionen von Frauen (und auch Männern) würden ihm so gerne näher kommen. Und trotzdem sucht der hübsche Brite Orlando Bloom (40) immer noch die richtige Frau zum heiraten. Denn wie er jetzt verriet, würde er so gerne nochmal in den Bund der Ehe treten.

Foto: FayesVision/WENN.com

Dieses kleine Geständnis machte Orlando Bloom jetzt ganz ungefragt im Interview mit dem Magazin „Extra“. Der Schauspieler und Frauenschwarm bemerkt beim Interviewer eine Anstecknadel und machte diesem ein Kompliment für das schicke Accessoire. Der Reporter erzählte daraufhin, dass dies ein Geschenk seiner Frau gewesen sei. „Sehen Sie und deswegen brauche ich eine Frau! Können Sie mir eine Frau besorgen? Ich will eine Frau, ja, das ist es, wonach ich suche, eine Frau, die mir dann so eine Anstecknadel besorgt!“

Hat da jemand Torschlusspanik? Orlando ist jetzt immerhin auch schon 40 Jahre alt und vielleicht juckt es ihm gerade besonders unter den Fingern, weil seine Ex-Frau Miranda Kerr (34) den neuen Partner fürs Leben bereits wieder gefunden hat. Sie soll am Wochenende den Snapchat-Gründer Evan Spiegel (26) geheiratet haben. (LK)