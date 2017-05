Pietro Lombardi über den Liebesurlaub seiner Ex mit Alessio

Dienstag, 30. Mai 2017, 14:27 Uhr

Pietro äußert sich zu Sarah Lombardis „Liebesurlaub“ mit Michal T. und Söhnchen Alessio. Nachdem die 24-Jährige mit ihrer Affäre im Oktober 2016 für das Liebesaus des einstigen ‚DSDS‘-Traumpaares gesorgt hatte, scheinen sich die beiden nach ihrem schrecklichen Trennungsdrama langsam wieder anzunähern.

Foto: WENN.com

Gegenseitige Botschaften zum Vatertag und Muttertag, gemeinsame Treffen und die Tatsache, dass sie kein böses Wort übereinander verlieren, sorgten sogar für Gerüchte um ein Liebescomeback. Allerdings wird daraus vorerst nicht werden, da Sarah sich derzeit im Liebesurlaub mit ihrem Freund Michal T. und Alessio befindet.

Berichten der ‚Bild‘-Zeitung zufolge sind die drei momentan in der Türkei und Michal T. soll den kleinen Alessio sogar beim Essen gefüttert haben. Unfassbar, oder? Aber es kommt noch viel schlimmer Es scheint ganz so, als ob es Sarah mit ihrem neuen Freund wirklich ernst ist!





Für Pietro selbst ist der Urlaub seiner Ex mit dem neuen Mann an ihrer Seite und dem gemeinsamen Sohn kein Problem. „Das ist mit mir abgesprochen. Was die beiden machen, ist mir egal, aber eins steht fest: Alessio wird immer ein Lombardi bleiben“, so der 24-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Der Sänger erklärte außerdem schon ziemlich früh, dass er keine Chance für ein Liebescomeback mit seiner Noch-Ehefrau sieht. Auch wenn ausgerechnet Sarah, die eigentlich in einer Beziehung ist, sich immer wieder zu solchen Anspielungen hinreißen ließ. Derzeit herrscht also weiterhin Waffenstillstand und hoffentlich bleibt das auch weiterhin so.