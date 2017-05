Wolfgang Joop findet Angelina Jolies Stil schrecklich

Dienstag, 30. Mai 2017, 5:53 Uhr

Wolfgang Joop kann mit dem Stil der meisten deutschen Frauen nichts anfangen. Der Designer stellte gerade beim ‚Germany’s Next Topmodel‘-Finale sein neues Label ‚Looks‘ vor. In Sachen Style hat der Modemacher allerdings Bedenken, denn laut ihm sehen die Frauen in den meisten Großstädten einfach gleich aus.

Foto: Becher/WENN.COM

„Jede zweite trägt eine Bikerjacke und eine Leggings mit Schal. Frauen frieren heute nicht mehr. Aber ehrlich: International finde ich kaum noch Unterschiede. Ich finde nur, dass deutsche Frauen auf dem roten Teppich immer komplizierte Kleider anhaben und schlechte Frisuren.“ Auf die Frage, welche Promis denn seiner Meinung nach Stil hätten, entgegnete er laut ‚Stylebook‘: „Iris Berben und Chloë Sevigny haben einen tollen Style. Einen schrecklichen hat Angelina Jolie. Sie sieht immer so ernst genommen aus.“

Der Designer erlebt den Wandel in der Mode hautnah mit. Über die Umverteilung sagte er: „Die Influencer sind ‚very important for nothing‘! Das ist schon wieder interessant. Sie werden von großen Fashion-Häusern gepampert, weil sie als wichtige Informationsträger gesehen werden. Hochglanzmagazine sind heute nicht mehr stilbildend. Es gibt für alles Gründe, auch für schlechten Geschmack. Aber es ist immer von allem gleich zu viel. Manchmal denke ich, dass es für mich und meine Arbeit keinen Platz mehr gibt. Ich habe das Gefühl, dass ich mir den Schlaf aus den Augen wische und alles schon besetzt ist. Aber dann wache ich zum Glück auf und frage mich: In welche neue Welt führt mich das wohl?“