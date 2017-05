Alanis Morissette: „Jagged Little Pill“-Musical kommt 2018?

Mittwoch, 31. Mai 2017, 14:51 Uhr

Das ikonische Album „Jagged Little Pill“ (1995) von Popstar Alanis Morissette (42) wird offenbar als Basis eines neuen Musicals dienen. Das ‚Jagged Little Pill’-Musical soll dem ‚Hollywood Reporter’ zufolge im Mai 2018 herauskommen.

Foto: Eugene Powers/WENN.com

Regie führe dabei die bekannte Theaterregisseurin Diane Paulus, wobei die Instrumentation und Arrangements von Tom Kitt stammen. Das Drehbuch komme von Diablo Cody, dem Oscar-prämierten Autor des Films ‚Juno’ und wird dessen Broadway-Debüt darstellen. In einem Statement dazu erklärte die Sängerin: „Dieses Team, das für das ‚Jagged Little Pill’-Musical zusammenkam, ist für mich ein wahr gewordener Theater-Musical-Traum. Es gibt eine knisternde Chemie zwischen uns allen und ich fühle mich geehrt, wieder in diese Songs einzutauchen, umgeben von all diesen glühend heißen Talenten.“ Und sie ergänzte: „Diablo und Diane bringen diese tief persönlichen Songs, die ein Teil des Innersten meiner Seele sind bereits auf eine ganz andere Ebene der Hoffnung, Freiheit und Komplexität.“

Bei der Produktion des Musicals arbeitet Diablo Cody ganz eng mit Morissette zusammen, wobei sich die Geschichte der Show um einen moderne Familie in Form eines Mehrgenerationenhaushalts und ihre komplexen Kräftespiele dreht. Dabei sollen auch Probleme wie Gender-Identität und Rasse thematisiert werden. Songs wie unter anderem ,Ironic’ und ‚Hand in My Pocket’ aus Alanis Morissettes Album werden dabei voll zur Geltung kommen.

Drehbuchautor Cody verkündete seinerseits: „Ich bin so aufgeregt, eine moderne Geschichte mit Hilfe dieser ikonischen Songs zu erzählen. Alanis’ Musik ist voll von powervollen Erzählungen, die sich organisch in diesen Prozess einfügen.“ ‚Jagged Little Pill’ wurde 1995 veröffentlicht und verkaufte bis dato mehr als 33 Millionen Exemplare weltweit. Die Platte gewann fünf Grammys, darunter Album des Jahres. Damit war Alanis Morissette zu der Zeit die jüngste Künstlerin, die mit solch einem Award ausgezeichnet wurde. (CS)