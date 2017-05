Andrew Garfield: So hat man ihn noch nie gesehen

Mittwoch, 31. Mai 2017, 18:48 Uhr

Der britisch-amerikanische Schauspieler Andrew Garfield (33) ist in der Öffentlichkeit üblicherweise nicht gerade als „Stimmungskanone“ bekannt. Dass der Ex-(und Wieder?)Freund von Emma Stone (27) es aber womöglich ganz im Geheimen faustdick hinter den Ohren hat, belegt jetzt ein Instagram-Video vom Dienstag (30. Mai).

Da performte der 33-Jährige während der ‚Werg the World Tour’-Show in London nämlich Drag-mäßig mit einer Lockenperücke. Der ‚Hacksaw Ridge’-Star ging dabei zu Whitney Houstons Song „I’m Every Woman“ mitsingend völlig aus sich heraus und bewies, dass er auch als Frau eine gute Figur machen würde. Er performte auf der Bühne sogar einen beeindruckenden Rückwärtssalto!

Andrew Garfield war zuvor mit seinen ‚Angels in America’-Co-Stars Nathan Stewart-Jarrett (31) und Russell Tovey (35) unter den Zuschauern der Show. Michelle Viasge (48), die Gastgeberin der Veranstaltung, postete dann auch ein Instagram-Foto aus dem Backstage-Raum mit ihm und Laverne Cox (33).

Dazu schrieb sie: „Was für eine Show, was für eine Nacht! […] Andrew Garfield, du bist mein neuer Freund, ich bin SO stolz auf dich, dass du heute Abend in einer Perücke nicht nur zu Whitney gelipsynct hast, sondern deinen Verstand und dein Herz für all das geöffnet hast, was es zu bieten hatte.“

Wer hätte gedacht, dass Andrew Garfield auf der Bühne so „abgehen“ kann! (CS)