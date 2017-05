Benjamin Boyce: Jeden Tag Schmerzen wegen dieser Krankheit

Mittwoch, 31. Mai 2017, 17:22 Uhr

Der ehemalige Caught-in-the-act-Star Benjamin Boyce (48) leidet unter Arthrose und hat deshalb seit zehn Jahren täglich Schmerzen. Das verriet der Sänger und gebürtige Brite jetzt gegenüber dem Hamburger Magazin ‚Closer’.

Foto: WENN.com

Vor wenigen Wochen erhielt der 48-Jährige Sänger demnach die für ihn überraschende und schockierende Diagnose. Er erklärte: „Ich dachte mir auch erst: „Ben, du bist noch keine 50 und hast Arthrose. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich war doch immer ein Showman.“ Genau diesem Anspruch, als Boyband-Mitglied immer eine gute Show zu liefern, verdankt das einstige Mitglied von Caught in the act auch seine mit Schmerzen verbundene Krankheit.

In den 90ern, also den Hochzeiten der Band, hatte er sich nämlich dazu bereit erklärt, gelegentlich athletische Moves wie einen Flickflack zu performen. Das habe er dann auch mit Freunden gelernt. „Aber ich hatte null Technik, sodass ich nicht wusste, wie man landet. Doch ich wollte es unbedingt“, so der Ex-Dschungelcamper.

Vor ein paar Jahren stürzte Benjamin Boyce dann während eines Rollschuh-Auftritts. Eine völlige Genesung blieb jedoch aus, denn der Sänger habe immer „stärker unter fürchterlichen Rücken- und Fußschmerzen“ gelitten. Zunächst half ihm ein Chiropraktiker, „aber irgendwann ging es nicht mehr.“ Mit der schockierenden Diagnose hat der 48-Jährige jetzt zumindest Gewissheit, was hinter seinen gesundheitlichen Problemen steckt. Trotzdem will er seine Karriere nicht auf Eis legen. Den Ärzten nach muss er jetzt tägliche Physiotherapie-Übungen machen, um so mit der Krankheit zurechtzukommen. Die Muskulatur müsse nämlich ständig in Bewegung bleiben.

Vergisst der ehemalige Dschungelcamper die Übungen, wird er dann auch in Form von Schmerzen wieder daran erinnert. Der Sänger, der dieses Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert, will seinen Fans aber treu bleiben und nimmt der Zeitschrift zufolge gerade sogar einen neuen Song auf. Wenn er die Zeit jedoch zurückdrehen könnte, würde er sich nicht mehr ganz so bereitwillig zu athletischen Kunststückchen bereiterklären, so Benjamin Boyce abschließend…(CS)