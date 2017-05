"Carpool Karaoke: Die Serie" startet am 8. August

Mittwoch, 31. Mai 2017, 10:03 Uhr

Apple hat heute angekündigt, dass „Carpool Karaoke: Die Serie“ ab Dienstag, 8. August für Apple Music Abonnenten verfügbar sein wird. In der Show werden viele der heute bekanntesten Namen aus Musik, Fernsehen, Film, Sport und Popkultur auftreten – sie werden sich den Sicherheitsgurt anlegen und lauthals ihre Lieblingslieder auf einem Road-Trip voller Humor, Gesprächen und Musik singen.

Foto: Apple Music

Die Serie wird jeden Dienstag eine andere Gruppe von Superstars begrüßen, mit neuen Episoden, die exklusiv für alle Apple Music Abonnenten in mehr als 100 Ländern zur Verfügung stehen. Prominente Paarungen sind unter anderen Will Smith und James Corden; Miley, Noah, Billy Ray und die ganze Familie Cyrus; Shakira und Trevor Noah; Game of Thrones-Stars Sophie Turner und Maisie Williams; Queen Latifah und Jada Pinkett Smith; John Legend und Alicia Keys (Foto oben) und Taraji P. Henson; LeBron James und James Corden und viele mehr.

Foto: Apple Music

Basierend auf dem Teil der mit dem Emmy ausgezeichneten The Late Late Show with James Corden, die zu einer weltweiten, viralen Video-Sensation geworden ist, wird die Serie von CBS Television Studios und Fulwell 73 speziell für Apple Music produziert. Entwickelt und produziert wird die Show von James Corden und Ben Winston, in Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter Eric Pankowski.

Das beliebte Carpool Karaoke wird natürlich auch weiterhin ein wiederkehrender Teil der „Late Late Show“ mit James Corden sein, die Montag bis Freitag auf CBS Television Network ausgestrahlt wird.