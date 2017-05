Donald Trump enthauptet: Kathy Griffin unter Beschuss

Mittwoch, 31. Mai 2017, 19:30 Uhr

Seit gestern machen Schlagzeilen von einem enthaupteten US-Präsidenten Donald Trump die Runde. Dafür verantwortlich war die US-Schauspielerin Kathy Griffin (56), die mit der Aktion auch Barron Trump, dem 11-Jährigen Sohn, in Angst und Schrecken versetzte.

Foto: FayesVision/WENN.com

Laut TMZ sahen Barron und Melania Trump gerade die Nachrichten, als dem Sohn plötzlich ganz schwarz vor Augen wurde und verstört rief „Mommy, Mommy!“ Was war passiert? Die Komikerin Kathy Griffin ist in einem Kunst-Video des Promi-Fotografen und Berufsprovokateurs Tyler Shields zu sehen, in dem sie einen bluttropfenden Kopf in die Kamera hält, wie man es aus Videos der Terrormiliz ISIS kennt. Mimik und Haarfrisur ähneln geradezu unverwechselbar dem US-Präsidenten. Das ganze sollte als Protest gegen den Irren aus dem Weißen Haus gelten. Doch das ging nach hinten los.

Die Reaktion von Donald Trump folgte prompt. Auf Twitter postete er: „Kathy Griffin sollte sich schämen. Das belastet meine Kinder, besonders meinen elfjährigen Sohn Barron. Einfach nur krank!“ Selbst Trump-Gegner fanden die Aktion weniger gelungen. Und der US-Geheimdienst sei auch schnell eingeschalten worden. Der Secret Service postete ebenfalls: „Drohungen gegen vom Secret Service beschützte Personen haben die höchste Priorität bei unseren Ermittlungen“. Daraufhin entschuldigte sich die Schauspielerin, die Ende der 1990er-Jahre mit der US-Sitcom „Susan“ bekannt wurde, mit einer kurzen Videobotschaft auf Twitter: “Es tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen”. Das könnte man so sagen. Miss Griffins wird schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aus der sie kam. (LB)