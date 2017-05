Dua Lipa: Das Debütalbum ist da

Mittwoch, 31. Mai 2017, 23:10 Uhr

Dua Lipa veröffentlicht am Freitag endlich ihr selbstbetiteltes Debütalbum. „Das ganze Album zeigt, wer ich bin und wie ich als Künstlerin wahrgenommen werden möchte“, erklärt die britisch-kosovarischen Sängerin.

Foto: Markus Pritzi

„Ich wünsche mir, dass mein Publikum mich wirklich kennenlernt, deshalb geht es auf meinem Debütalbum um alles, was bisher in meinem Leben passiert ist, und jeder Song erzählt eine andere Geschichte.“ Mit der Veröffentlichung zeigt sie nun die ganze Bandbreite ihrer Ambitionen — nicht nur das Dancefloor-Feuer ihrer Singles, sondern auch ihre introvertiertere Seite.

„Ich nenne es ‚Dark Pop‘, denn bisher kennt die Öffentlichkeit nur meine Pop-Momente, aber es gibt ein paar ziemlich dunkle Singer/Songwriter-Sachen, von denen ich ganz begeistert bin“, so Dua.

Sie mag jung sein, doch Dua Lipa hat bereits eine Menge Geschichten zu erzählen. Die in London geborene Tochter einer Familie aus dem Kosovo ist schon von BBC und MTV Europe für Auszeichnungen sowie als Finalistin für den prestigeträchtigen „Critics’ Choice“-Preis bei den Brit Awards nominiert worden. Außerdem hat sie bei den NME Awards in der Kategorie Best New Artist abgesahnt und kann auf zwei European Border Breakers Awards verweisen — sie war einer von gerade einmal zehn weltweiten Gewinnern des EBBA —, einschließlich des renommiertesten Preises des Abends, dem “Public Choice”-Award, über den die Fans abstimmen.

Foto: Markus Pritzi

Ihre starke Bühnenpräsenz hebt sie aus der breiten Masse der aufstrebenden Popacts heraus (wie unter anderem ihr European Festival Award als Best Newcomer of the Year bestätigt). Doch bei 3,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit waren es bisher in erster Linie ihre Singles, die sie blitzartig als aufsteigenden Stern etabliert haben — so schaffte es „Be The One“ in einem Dutzend europäischer Länder in die Top Ten,

„Hotter Than Hell“ kam in Großbritannien in die Top Twenty und “Blow Your Mind (Mwah)” erklomm in den USA die Top 25 der Billboard Charts. Und das alles wohlgemerkt, bevor ihr erstes Album überhaupt erschienen war. Nun erscheint es endlich!

Foto: Markus Pritzi

Im Oktober kommt Dua Lipa auf Tour:

The Self-Titled Tour

19.10.17 München, Backstage Werk

20.10.17 Frankfurt, Batschkapp

24.10.17 Köln, Live Music Hall

25.10.17 Berlin, Astra

27.10.17 Hamburg, Docks