Dwayne Johnson lacht über die "Baywatch"-Kritiken

Mittwoch, 31. Mai 2017, 5:46 Uhr

Dwayne Johnson (45) weilte am Dienstag in Berlin für die Premiere des Blockbusters „Baywatch“, die kurzfristig abgesagt wurde. Der Streifen wurde seit Monaten gehypt, jetzt hagelte es aber in den USA und auch hierzulande schlechte Kritiken. Was sagt „The Rock“ dazu?

Foto: JLN Photography/WENN.com

Als Künstler ist es hart, wenn deine Arbeit von der Presse zerrissen wird. So geht es gerade „The Rock“. Der Film „Baywatch“ ist nämlich sein Baby, Johnson ist nicht nur der Hauptdarsteller, er ist auch einer der Produzenten. Trotzdem gehen ihm die fiesen Kritiken nicht zu sehr zu Herzen. „Darüber kann man nur lachen. Einige der Kritiker kenne ich seit Jahren. Ich habe dann einfach bei denen auf der Privatnummer angerufen.“ Das klingt aber nicht lustig oder nach einem entspannten, netten Gespräch? Doch, doch, versichert der Muskelberg.

„Man muss darüber lachen. Baywatch war ein leichtes Opfer. Wir wollten einen lustigen Spaßfilm mit viel nackter Haut und jeder Menge versauten Witzen unter der Gürtellinie machen. Das man dafür solche Kritiken bekommt, war absehbar. Ich sehe das so, erst hatten wir unseren Spaß und jetzt die Kritiker.“





90er-Jahre-Star David Hasselhoff (64) sagte bei der Pressekonferenz, die Fernsehserie „Baywatch“ habe damals zehn Jahre lang schreckliche Kritiken bekommen – und sei 245 Folgen lang gelaufen. Johnson, als Wrestler unter dem Namen „The Rock“ bekannt, tritt im Kino in Hasselhoffs Fußstapfen. Er spielt den Chef am Strand von Malibu nahe Los Angeles. An seiner Seite zeigt Zac Efron (29) als durchtrainierter Rettungsschwimmer seine Muskeln. „Er sah toll aus“, schwärmte Johnson. (LK/dpa)