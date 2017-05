Ellen DeGeneres: Gemütlicher Style mit Bomberjacke und so

Mittwoch, 31. Mai 2017, 8:46 Uhr

Ellen DeGeneres zieht sich lieber bequem an. Die 59-jährige Talkmasterin ist meist in einer Bomberjacke, gepaart mit Jeans uns Sneakers zu sehen. Dabei ist die ‚Findet Dory‘-Synchronsprecherin überzeugt davon, dass ihr Style sich über die Jahre verbessert hat.

Ellen DeGeneres mit Gattin Portia de Rossi. Foto: Apega/WENN.com

Gegenüber ‚Footwear News‘ sagt Ellen über ihre modische Entwicklung: „Wenn ihr mich in den 70ern oder 80ern seht, denkt ihr auch, dass mein Stil sich verbessert hat. Aber ich habe auch mehr Selbstbewusstsein. Es war mir angenehmer, mich so anzuziehen, wie ich es wollte, statt so, wie ich dachte, dass ich mich anziehen muss. Das ist das Tolle an Mode. Sie sollte dein eigener, individueller Ausdruck sein. Ich zog mich so an, wie die meisten Frauen sich nicht anziehen.“

Die Moderatorin der ‚Ellen DeGeneres Show‚ deutete im Interview weiter an, dass sie sich vorstellen könnte, dass ihr Stil andere Frauen ermutigt hat, ihre modischen Entscheidungen nachzuahmen. Sie erklärt: „Ich sah auf einmal andere Frauen, die zur Show kamen und versuchten, sich so anzuziehen wie ich. Ich sah mehrere Versionen von mir im Publikum und ich dachte mir ‚Das ist ein Markt.'“