Eminem: 2,3 Millionen für Manchester

Mittwoch, 31. Mai 2017, 11:29 Uhr

Eminem konnte mit Spendenaufrufen für die Opfer von Manchester 2,3 Millionen Euro zusammen bringen. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, bat seine Fans am Montag, an eine ‚JustGiving‘-Seite zu spenden, die den Familien der 22 Todesopfer sowie den Verletzten des Anschlages hilft.

Foto: Abel Fermin/WENN.com

Auch andere Stars wie Justin Timberlake haben auf die Seite verwiesen, die von den ‚Manchester Evening News‘ und dem britischen Roten Kreuz ins Leben gerufen wurde. Eminem, der auf Twitter ganze 20 Millionen Follower hat, spendete eine unbekannte Summe.

Seinen Anhängern schrieb er: „Tut euch mit mir zusammen und helft den Opfern von Manchester und ihren Familien. Spendet an das britische Rote Kreuz und ‚MENnewsdesk‘.“

Derweil planen Ariana Grande – nach deren Konzert die schreckliche Attacke stattfand – Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus und viele mehr eine Benefiz-Show am Sonntag (4. Juni) in Manchester. Die Planung des Events übernimmt ‚Live Nation‘. Der Erlös geht ebenfalls an die Opfer des Selbstmordanschlags. Die Organisatoren sagten in einem Statement: „Der gesamte Erlös der Show wird direkt an den ‚We Love Manchester Emergency Fund‘ gehen.