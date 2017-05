Filmkritik "Gregs Tagebuch 4": Für Freunde des Fäkal- und Slapstickhumors

Mittwoch, 31. Mai 2017, 18:05 Uhr

Hau drauf! Hemmungslos albern und sehr derb startet am 1. Juni ein Familienausflug der besonderen Art als Roadmovie: “Gregs Tagebuch: Böse Falle!“

Foto: 20th Century Fox

Greg (Jason Drucker) ist 12 und liebt sein Smartphone über alles. Wenn es nach ihm ginge, würde Greg nur noch über dieses Gerät Verbindung zur Welt aufnehmen, denn seine Welt ist digital und cool. Mega angesagt ist bei ihm der YouTube-Guru Mac Digby. Der spinnerte Nerd hat Greg eingeladen, ihn doch auf der Players Expo zu besuchen. Greg nimmt die Einladung an, er fühlt sich auserkoren und ist sehr geschmeichelt. Leider ist die Expo nicht gerade um die Ecke, aber Greg ist hochmotiviert, nachdem alle Welt mit einem „Windel-klebt-an-der-Hand“ Clip zum Brüller der weltweiten Internetgemeinde geworden ist. Ein neuer Clip muss her. Ein Filmchen, das den wahren Greg ins rechte Licht rücken wird.

Greg und der You-Tube-Guru zusammen beim Spielen das wärs. Keiner würde mehr über die Kackwindel reden. Greg macht Pläne und seine Mutter Susan (Alicia Silverstone) leider andere. Omas 90. Geburtstag steht an, der gefeiert werden will. Der Weg ist das Ziel: Oma wird mit dem Auto besucht.

Ein paar Tage auf der Straße, das stärkt doch die Familienbande – dies ist zumindest Susans Meinung. Deswegen erteilt die Mama auch ein Smartphone- und Tabletverbot und kassiert alles ausnahmslos ein, auch von Ehemann Frank (Thomas Everett Scott,46, „La La Land“), der mental sowieso noch im Büro ist. Gregs großer Bruder Rodrick (Charlie Wright) ist ein unausgeglichener Teenager par excellence – eine Strafe für alle Beteiligten.

Foto: 20th Century Fox

Einen Vorteil hat Omas Geburtstag und das ist ihr Wohnort. Nur ein paar Zentimeter weiter auf der Karte ist die Players Expo. So cool ist Greg dann doch nicht, Maßstäbe sind wohl ür Loser. Kurz und gut: sie düsen los. Keiner hat Bock auf Mamas Sentimentalitäten und verfolgt seine eigenen Interessen. Familie und Zusammenleben ist wirklich keine gute Idee. Woher Mama das nur hat? Alicia Silverstone als Susan hat offensichtlich Glückskekse gegessen, denn gegen alle Lustlosigkeit lächelt sie tapfer an. Rowley (Owen Asztalos, 12, „Paterson“) ist das dritte Kind, der kleine Bruder, der im Kindersitz schreit und irgendwann ein Schwein gewinnt. Alle Familienmitglieder leben in ihrem eigenen Welt.

In „Gregs Tagebuch: Böse Falle!“ werden diese Lebenswelten neu zusammen geführt und das beginnt mit dem Besteigen des Familien-Vans.

Foto: 20th Century Fox

Anstrengend und maulig geht es los, desatrös und klamaukig weiter und klebrig rührend endet der Familentrip nach anderthalb Stunden in Omas Pool. Brachial holzschnittartig in hohem Tempo absolviert die Familie die Stufen der Wiedervereinigung und Besinnung á la Blut-ist-dicker-als- Wasser-Schmonzette, das die Schwarte kracht.

Fazit: Die analoge Welt mit ihren traditionellen Werten ist viel schöner und gewinnt klar gegen die digitale Welt, die nur Konflikte für Kinder hervorbringt. Temporeicher Familienfilm für die Freunde des infantilen Fäkal- und Slapstickhumors – eine seltsame Kombination. (Katrin Wessel)