"Pirates of the Caribbean 5": Kritik wegen krankem Kapuzineraffen

Der im Kino gar nicht sooo erfolgreich angelaufene Streifen ,Fluch der Karibik 5’ muss sich gerade der Kritik der Tierschutzorganisation PETA stellen. Der Anlass: eine Äußerung von Schauspielerin Kaya Scodelario (25) (die Carina Smyth spielt), die erzählte, dass sie einen sich erbrechenden Affen am Set „saukomisch“ gefunden hätte.

Foto: Disney

Im Streifen wurde für ein paar Szenen auf einen echten Kapuzineraffen zurückgegriffen aber das Tier schien krank zu sein. Dem Blatt ‚The Sun’ zufolge erzählte Kaya Scodelario dann in einem Interview: „Das unvergesslichste Cast-Mitglied war der Affe, weil er die ganze Zeit erbrechen musste.“ Und die Schauspielerin ergänzte: „Er hatte einen sehr kleinen Magen und als wir auf dem Schiff drehten erbrach er explosionsartig in der Mitte der Szenen, was ich saukomisch fand.“

Diese Aussage fand die Tierschutzorganisation PETA dagegen wohl nicht ganz so lustig wie die 25-Jährige. Schon 2015 hatte diese nämlich Bedenken gegen den Einsatz von echten Tieren bei den Dreharbeiten geäußert. Da wurde erklärt: „Wir rufen ‚Fluch der Karibik 5’ dazu auf, sich an die talentierten menschlichen Schauspieler und beeindruckenden digitalen Effekte zu halten, für die sie bereits bekannt sind und die Tiere aus der menschlichen Unterhaltung heraus zu lassen.“

In einem neuen Statement heißt es: „Schon früher hat PETA die Filmproduzenten dazu aufgerufen, computerisierte Bilder zu benutzen, statt intelligente und hoch sozialisierte Kapuzineraffen, auf deren komplexe körperliche und psychologische Bedürfnisse – egal an welchem Filmset oder in einem Trainingsgehege – nicht eingegangen werden kann.“ Und weiter wird verkündet: „Hollywood muss die Lektion lernen, dass es da einfach keinen sicheren oder menschlichen Weg gibt, ein wildes Tier dazu zu zwingen, in einem Film aufzutreten.“

Bisher haben sich die Verantwortlichen noch nicht zu dem Statement geäußert. In ‚Fluch der Karibik 5’, der am 25. Mai in den deutschen Kinos startete, sind neben einem Kapuzineraffen auch die Hollywoodstars Johnny Depp (53), Javier Bardem (48) und Brenton Thwaites (27) zu sehen. (CS)