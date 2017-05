"Game of Thrones": Emilia Clarke ist jetzt öfter zu sehen

Mittwoch, 31. Mai 2017, 9:20 Uhr

Emilia Clarke hat in der siebten Staffel von ‚Game of Thrones‘ mehr Auftritte als sonst. Die 30-jährige Schauspielerin, die in der Erfolgsserie die Rolle der Daenerys Targaryen spielt, ist sich nicht sicher, wie sie es geschafft hat, die extra Momente vor der Kamera einzuheimsen.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Derzeit hat die beliebte Engländerin allerdings nicht besonders viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn mehr Zeit im Kostüm bedeutet auch mehr Text, der gelernt werden will. Emilia sagte im Interview mit ‚Entertainment Weekly‘: „Als ich diese Staffel zum ersten Mal las, dachte ich ‚Verdammt, ich muss Text lernen!‘ Wir filmen diesmal mehr als sonst. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist.“

Der Show-Runner Dan Weiss hat derweil eine Erklärung, weshalb Emilia mehr filmt als in den letzten Jahren: „Wenn man mehrere Dutzend Charaktere sterben lässt, müssen die übrig Gebliebenen automatisch mehr dramatisches Gewicht tragen.“

Über ihre Bezahlung kann sich die schwer beschäftigte Schauspielerin allerdings nicht beschweren: Ganze 2,5 Millionen Euro soll sie für ‚Game of Thrones‘ erhalten – pro Episode. Dabei hat der hohe Preis durchaus seine Berechtigung. Die Serie wird in 170 Ländern weltweit ausgestrahlt, bekommt nahezu überall Rekord-Quoten und gewann bereits 38 Emmys. Am 16. Juli startet die bereits siebte Staffel.