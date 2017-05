Janet Jackson kommt mit eigener Reality-Doku

Mittwoch, 31. Mai 2017, 12:35 Uhr

Janet Jackson soll bald eine eigene Doku bekommen. Die 51-Jährige befindet sich angeblich bereits in Verhandlungen, um einen lukrativen Deal mit Netflix für die Show zu unterschreiben.

Ein Beitrag geteilt von Janet Jackson (@janetjackson) am 14. Apr 2017 um 18:17 Uhr

In zehn Folgen sollen Fans einen exklusiven Einblick in das Privatleben der Sängerin nach der Trennung von ihrem Ehemann Wissam Al Mana bekommen. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Janet hat in der Vergangenheit immer erbittert dafür gekämpft, ihr Privatleben unter Verschluss zu halten. Aber sie verspürt das Bedürfnis, ihre Fans darüber einzuweihen, wie ihr Leben war, seit sie vor zehn Jahren eine Auszeit genommen hat.“ Die Show soll die Künstlerin in ihrem Alltag begleiten und den Fans ihr Idol so näherbringen.

Gezeigt werden sollen Janets private Aufnahme-Sessions im Tonstudio und ihre Vorbereitungen auf ihre Europa- und Asientour. Doch auch ihr Familienleben wird einen großen Teil der Doku einnehmen. Im Januar hatte die Musikerin ihr erstes Kind – Söhnchen Eissa – zur Welt gebracht. Die Sendung wird sich also auch dem Familienleben der US-Amerikanerin mit ihrem kleinen Wonneproppen sowie ihrem Ex-Mann widmen.

Die Netflix-Verantwortlichen können es offenbar gar nicht mehr abwarten, den Deal mit dem Star fix zu machen: „Netflix verhandelt über eine große Summe für die Rechte der Show, da sie erwarten, dass sie gut ankommt.“