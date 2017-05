John Boyega in Fortsetzung von Sci-Fi-Film "Attack The Block"?

Mittwoch, 31. Mai 2017, 22:20 Uhr

John Boyega macht Hoffnung auf eine Fortsetzung von ‚Attack The Block‘. Der 25-jährige Schauspieler und Star-Wars-Star verrät zukünftige Pläne für eine weitere Fortsetzung des 2011 erschienenen Science-Fiction-Films. Darin spielt er den Charakter Moses, den Anführer einer Teenie-Gang in South London. Die Gruppe muss ihr Territorium gegen Alien-Übergriffe verteidigen.

Foto: Lexi Jones/WENN.com

Im Interview mit ‚The Guardian‘ schätzt er die Chancen hoch ein, einen weiteren Film mit dem ‚Attack The Block‘-Regisseur Joe Cornish zu drehen. „Absolut! Wenn ich mit dem Stück [Woyzeck] fertig bin, fange ich mit einem Haufen neuer Dinge an. Auf jeden Fall etwas Größeres, das in London stattfindet. Obwohl der Star nicht explizit von einer Fortsetzung von ‚Attack the Block‘ sprach, ist seine Beschreibung ziemlich ähnlich der, die Cornish 2011 gegenüber ‚IFC News‘ verwendete, als er seine Pläne für eine Fortsetzung des Films verriet. Damals erzählte er: „Den Angriff in ‚Attack The Block‘ sehen wir nur als die [erste] Welle und es gibt eine weitere Welle mit größeren Kreaturen.“

Über Boyega sagte er: „Er beschrieb mir die Szene von Moses, der seine Gang über die Themse führt, direkt am Parlament. Also ja, es ist ziemlich lustig über solche Sachen nachzudenken und was wir tun könnten.“ Zur selben Zeit schrieb Boyega auf Twitter: „Hab Joe Cornish letztens gesehen. Ja. Wir brainstormen. #somethingnew“. Der Brite leiht zurzeit seine Stimme dem Charakter Bigwig in dem Remake von ‚Unten am Fluss‘. Er findet, seine Stimme habe vorher noch nie so tief geklungen. „Bigwig ist ein natürlicher Anführer und musste nie viel für etwas kämpfen. Meine Stimme war noch nie so tief – Ich nutzte die tiefste Stimmlage, die ich aufbringen konnte.“