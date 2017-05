Liam Gallagher: Das war sein erstes Solokonzert für Manchester

Mittwoch, 31. Mai 2017, 12:54 Uhr

Liam Gallagher erklärte seine Liebe zu Manchester, nachdem er dort am Dienstag (30. Mai) sein erstes Solokonzert performte. Im O2 Ritz in seiner Heimatstadt gab er sein neues Material während eines emotionalen Abends zum Besten.

Foto: Sakura/WENN.com

Der komplette Erlös des ausverkauften Gigs soll den Opfer des Terroranschlags der letzten Woche zu Gute kommen. Am Ende der Show, bei der 22 Kerzen für die 22 Todesopfer aufgestellt wurden, sagte er zu den Zuschauern: „Manchester, ich liebe dich. Passt auf euch auf.“ Bei seinem Solo-Debüt sang der 44-Jährige sowohl Hits von Oasis auch als neue Songs, darunter ‚Greedy Soul‘, ‚Wall Of Glass‘ und ‚Paper Crown‘, die alle auf seinem Album ‚As You Were‘ erschienen sind. Unter den Gästen waren unter anderem die Bands The Courteeners und Blossoms, die beide ebenfalls aus Manchester stammen, sowie der Boxer Ricky Hatton.

Daniel Moores, der Gitarrist von The Courteeners, sagte gegenüber der ‚BBC‘: „Diese Gigs sind so wichtig, um ein bisschen Solidarität nach Manchester zu bringen. Wir sitzen alle im gleichen Boot, oder? Wir alle lieben uns. Aber er ist der wichtigste Mann, Liam Gallagher.“ Der Bassist von Blossoms, Charlie Salt, äußerte sich ebenfalls zum Benefizkonzert: „Ich finde, dass es brilliant war. Die Kerzen waren eine nette Geste, die neuen Lieder klangen großartig und seine Stimme war erstklassig. Die Unterstützung war großartig. Was kann man mehr von Manchester erwarten?“