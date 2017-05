Lorde: Neue Single kommt

Mittwoch, 31. Mai 2017, 20:25 Uhr

Lorde veröffentlicht am Freitag (2. Juni) einen neuen Song. Die ‚Green Light‘-Hitmacherin teilte auf Twitter einen kurzen Lyrics-Auszug mit ihren 4,8 Millionen Followern.

Dieser lautet wie folgt: „Jede Nacht lebe & sterbe ich – fühle die Party in meinen Knochen.“ Der Song von ihrem neuen Album ‚Melodrama‘ erscheint um 6 Uhr morgens neuseeländischer Zeit und 20 Uhr abends deutscher Zeit. Die brünette Schönheit war erst 16, als sie ihr Debütalbum ‚Pure Heroine‘ 2013 veröffentlichte. Ihre neue Platte reflektiert ihren eigenen Angaben zufolge ihre persönliche Entwicklung von einem Mädchen zu einer jungen Frau, die auch mal mit ihren Reizen spielen darf: „Es ist so ‚Oh sch***e, kann ich nicht eine Sekunde lang sexy sein, wenn ich will? Muss alles, was ich mache, dem Typ ‚Bücherei-Mädchen‘ entsprechen? Das [erste Album] fühlte sich wie ein Kind an. Dieses klingt wie eine junge Frau. Ich kann den Unterschied hören.“

Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin verriet sie weiter, dass sie sich aber trotzdem noch in mancherlei Hinsicht zu jung fühle: „Ich glaube nicht, dass man über Liebe oder Trennungen schreiben kann und dem gerecht wird, wenn man 20 ist.“ ‚Melodrama‘ erscheint am 16. Juni. (Bang)