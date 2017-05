Mel B: Versöhnung mit der Mutter

Mittwoch, 31. Mai 2017, 12:21 Uhr

Seit der Trennung von ihrem Ehemann versteht sich Sängerin Mel B endlich wieder besser mit ihrer Mutter. Ihren 42. Geburtstag verbrachte sie so im engen Familienkreis.

Das Ex-Spice Girl hatte jahrelang keinen Kontakt zu seiner Mutter Andrea Brown, weil diese nichts von Mels Beziehung mit Stephen Belafonte hielt. Doch seit sich die zwei im März getrennt haben, hat das Mutter-Tochter-Gespann endlich wieder zueinander gefunden.

Auf ihrem ersten Instagram-Post seit der Trennung von ihrem Ehemann ist Mel B gemeinsam mit Andrea und ihren drei Kindern Phoenix (18), Angel (10) und Madison (5) zu sehen. Anlass für das Familientreffen war der 42. Geburtstag der Künstlerin am Montag (29. Mai). Diesen Tag nutzte der Girlgroup-Star auch dazu, um an seinen verstorbenen Vater Martin zu erinnern, der im März an Krebs gestorben war. So schrieb die Musikerin: „Meine Augen sind geschlossen, aber ich sehe und spüre meinen Vater. Du wirst jeden Tag jede Sekunde von mir, meiner Mama und meinen drei Töchtern vermisst. Heute haben wir dich dafür gefeiert, dass du der wichtigste Mann in unseren Leben bist #restinpeacedaddy“.

Noch vor zwei Jahren sah das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ganz anders aus. Damals teilte Andrea eine Reihe von alten Familienfotos auf Twitter und verlieh ihrem sehnlichen Wunsch Ausdruck, sich wieder mit ihrer Tochter zu versöhnen. „Heute habe ich ein 40-jähriges Kind, das ich liebe und so schrecklich vermisse!!“, erklärte sie. (Bang)